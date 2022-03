Ojetý vůz už můžete koupit i ověřit online. Ale i to má svá rizika, na co si dát pozor?

Vyhledávat online šla ojetá auta i před pandemií, ale koupit ojetinu přes internet v podstatě třeba jako televizi v e-shopu, to byla ještě nedávno utopie. Dnes už ale existují služby, které vám vybrané ojeté auto přistaví i s přihlášením doslova před váš dům.

Ještě před pár lety se online nakupování ojetých (a vlastně i nových) aut omezovalo na to, vyhledat si vůz na stránkách autobazaru nebo některého z inzertních serverů. Pak už ale zájemce musel za prodejcem osobně. Pandemie koronaviru to však změnila a koupit auto – i ojeté – na webu už takový problém není. Stále to rozhodně není samozřejmost.