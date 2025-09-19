Od samého začátku dražby, která odstartovala v 10 hodin dopoledne, se přihazovalo především u aut. Největší boj proběhl o Peugeot Partner z roku 2022 s nájezdem 50 tisíc kilometrů. Odhadovaná cena činila 196 tisíc korun, nakonec se vyšplhala až na 300 tisíc. Vůz BMW z roku 2017 s vyvolávací cenou 390 tisíc korun se nakonec prodal za 425 tisíc. Poslední přiklepnutí zaznělo krátce před polednem.
Zájem vzbudily také elektrospotřebiče, jejichž odhadní cena činila 2,63 milionu korun. Nakonec se prodaly za 3,05 milionu, i když o ně soupeřili pouze dva přihazující.
Naopak manipulační technika, kancelářský nábytek, spotřební materiál i hardware zůstaly zcela bez zájmu. Likvidátor se během dražby dokonce třikrát snažil vyzvat účastníky k podání nejnižší nabídky, ale nikdo nepřihodil ani korunu. Dražba probíhala formou anglické aukce, kdy účastníci postupně zvyšují své nabídky a vítězí ten, kdo nabídne nejvyšší cenu.
|Položka
|Odhad ceny předmětu dražby (Kč)
|Vydraženo (Kč)
|ŠKODA OCTAVIA 1.6 TDI – 77 kW, rok 2015
|47 000
|153 500
|ŠKODA OCTAVIA 1.6 TDI – 81 kW, rok 2015
|61 000
|157 000
|FIAT DUCATO 2.3 JTD – SKŘÍŇOVÝ DODÁVKOVÝ VŮZ
|54 000
|235 000
|BMW 530i xDrive Sedan – 185 kW, 140 000 km
|390 000
|425 000
|ŠKODA OCTAVIA 2.0 TDI – 85 kW, rok výroby 2021
|133 000
|281 000
|ŠKODA OCTAVIA 2.0 TDI – 85 kW, rok 2021
|154 000
|342 000
|ŠKODA OCTAVIA 2.0 TDI, 85 kW – 1. majitel, r. 2022
|164 000
|355 000
|PEUGEOT PARTNER 1.5 BlueHDi – 96 kW, rok 2022
|196 000
|300 000
|Vozidlo RZ: 3BA 3746, Peugeot Partner
|196 000
|275 000
|Škoda Octavia, vozidlo s vybitou baterií, stav tachometru: 94.000 km
|202 000
|382 000
|Kompletní zařízení regálů
|819 824
|760 000
|HW (PC, tisk, mobily ,atd)
|739 000
|0
|VZV, manipulační vozíky
|4 950 000
|0
|Sklad spotřební materiál (vyjma kompletního zařízení regálů)
|1 379 176
|0
|Skladové zásoby dlužníka (nábytek aj. vyjma elektrospotřebičů)
|4 630 000
|0
|Skladové zásoby elektrospotřebičů
|4 384 000
|3 050 000
|Celkem
|18 499 000
|6 715 500
|Zdroj: Prokonzulta
„Je-li firma poslána do konkurzu, často je majetek prodán za cenu nižší, než činí odhad. Proto je pro obchodní partnery vždy důležité, aby si průběžně zjišťovali finanční situaci protistrany,“ komentuje výsledek aukce Robert A. Le Veneur ze švýcarské poradenské společnosti Le Veneur Sàrl. Podle něj je běžné, že v konkurzu zůstane k rozdělení méně peněz, než uvádí rozvaha.
Znalci už před dražbou upozornili, že část aktiv nemá v insolvenčním řízení reálnou hodnotu. Například software SAP, interní projekty či goodwill byly při pořizovací ceně přes 260 milionů korun ohodnoceny likvidační hodnotou nula, protože jde o zakázková řešení nepřevoditelná na jiného vlastníka. „To znamená, že i když firma na papíře vypadá bonitně, v případě konkurzu se mohou odepsat stovky milionů,“ doplnil Le Veneur.
Podle odborníků byl problém i v samotné skladbě prodávaného majetku. Hardware byl nabízen v balících po několika kusech od jednoho typu výrobku, přičemž jejich technický stav nebyl jasný. Pro velké firmy šlo o příliš roztříštěný soubor, pro jednotlivce zase o příliš velký objem. Ani sklad hardwarů nakonec nepřilákal kupce, protože zavedení do IT systémů, marketing a logistika by převýšily možnou marži.
Podle Le Veneura zboží z podobných dražeb obvykle končí v zemích na východě a jihu Evropy, kde je pro zákazníky rozhodující cena a záruka není podmínkou.
Milionové dluhy
Za prodejcem Okay brněnského podnikatele Jindřicha Životského zůstaly zajištěné pohledávky 114 milionů korun, které patří UniCredit Bank. Nezajištěné pohledávky pak dosahují více než 530 milionů korun.
Do problémů se kvůli insolvenci dostali i samotní dodavatelé. Za odebrané zboží dosud nedostali zaplaceno výrobci Gorenje, LG, Beko, Samsung či Electrolux. Jejich pohledávky činí bezmála 183 milionů korun.
„Ze statistik českých konkurzů vyplývá, že průměrné uspokojení nezajištěných věřitelů se pohybuje okolo pěti až sedmi procent,“ uvedl již dříve Adam Sigmund ze společnosti AS Zizlavsky.
Společnost Okay, prodejce elektroniky, čelila finančním problémům od roku 2021. V roce 2024 výrazně snížila počet zaměstnanců na centrále i ve skladech. Situace se vyhrotila natolik, že loni v listopadu požádala u Krajského soudu v Brně o tříměsíční moratorium před věřiteli. Soud jej povolil, ale věřitelé restrukturalizační plán nakonec nepodpořili.
V lednu 2024 firma oznámila uzavření všech 35 zbývajících prodejen a 10. března vstoupila se sedmisetmilionovými dluhy do insolvence. E-shop byl již v té době mimo provoz. Definitivně firma ukončila činnost 9. dubna a na konci června odešli také poslední zaměstnanci.