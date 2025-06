Insolvenční správce Adam Sigmund ze společnosti AS Zizlavsky uvedl, že aktuálně znalec oceňuje hodnotu majetkové podstaty, což by měl dokončit zhruba do měsíce. Poté bude možné začít majetek prodávat co nejrychleji, pokud si to budou věřitelé přát.

Do majetkové podstaty patří zhruba deset osobních aut, neprodané zboží uskladněné v halách na brněnském letišti, peníze na účtech a pohledávky za firmami, jež jsou součástí skupiny, ale i za firmami mimo skupinu.

Sigmund nechtěl spekulativně odhadovat, jakou hodnotu může vyjmenovaný majetek mít. Doplnil, že UniCredit Bank má zástavní právo na část zboží a nezajištění věřitelé mohou být uspokojeni pouze z nezajištěné části majetku. Zajištěným pohledávkám jsou také na roveň postavené pohledávky za podstatou, což jsou nároky zaměstnanců.

Do problémů se kvůli insolvenci dostali i samotní dodavatelé. Za odebrané zboží nedostali do dneška zaplacení výrobci Gorenje, LG, Beko, Samsung či Electrolux. Jejich pohledávky činí bezmála 183 milionů korun.

„Ze statistik českých konkurzů vyplývá, že průměrné uspokojení nezajištěných věřitelů se pohybuje okolo pěti až sedmi procent,“ řekl Sigmund.

Na účtech je zhruba pět milionů

S účty zatím disponuje dlužník, na insolvenčního správce přejde dispoziční oprávnění až ve chvíli, kdy soudkyně rozhodne o konkurzu, což bude v nejbližších dnech. Aktuálně se na účtech nachází zhruba pět milionů korun. Podle Sigmunda může být prodej majetku poměrně rychlý a bylo by to i vhodné, aby uskladnění negenerovalo další náklady.

Finančním problémům čelil podnik od roku 2021, do té doby model fungoval úspěšně. Pak přišly problémy a reorganizační plán. Ten nakonec nevyšel – počítal s tím, že v provozu bude nadále e-shop a velkoobchod. Na konci března soud rozhodl o úpadku po uplynutí tříměsíčního moratoria, které firmu chránilo před věřiteli a mělo úpadku zabránit. Definitivně firma ukončila činnost 9. dubna a na konci června odejdou poslední zaměstnanci.

Na středečním jednání vystoupil také státní zástupce Vlastimil Robeš, který vysvětloval, proč Krajské státní zastupitelství do insolvenčního řízení vstoupilo. „Je to kvůli zvýšené intenzitě veřejného zájmu a dlužník je regionálně významný podnikatel,“ uvedl Robeš. Důvodem je také probíhající trestní řízení, které je však zatím v počátcích. Koho se má týkat, nesdělil, jen uvedl, že věc má v rukou zatím oddělení hospodářské kriminality jihomoravské policie. V médiích se v minulých měsících objevily spekulace o tom, že Životský z firmy vyváděl majetek.

Po třiceti letech pád na dno

Finančním problémům čelil prodejce elektroniky Okay od roku 2021, do té doby fungoval úspěšně. V průběhu roku 2024 výrazně snížil počet zaměstnanců na centrále a ve skladech. Finanční potíže dospěly až do fáze, kdy loni v listopadu podnik požádal Krajský soud v Brně o tříměsíční moratorium před věřiteli. Soud žádosti vyhověl, restrukturalizační plán však věřitelé nakonec nepodpořili.

V lednu firma oznámila uzavření všech 35 zbývajících prodejen a 10. března vstoupila se sedmisetmilionovými dluhy do insolvence. E-shop je již mimo provoz.

Historie společnosti sahá až do roku 1992, kdy brněnský podnikatel Jindřich Životský otevřel svou první prodejnu s drobnými elektrospotřebiči importovanými z Itálie a Belgie. Rychlý úspěch vedl k expanzi po celé České republice, kde Okay rychle zakládalo nové prodejní místa.

Na přelomu tisíciletí měla firma již dvacet prodejen a v roce 2012 provozovala řetězec s 150 prodejními místy v České i Slovenské republice, ročně prodávala téměř deset milionů spotřebičů.

V roce 2012 firma převzala prodejce nábytku JENA a o dva roky později představila nový koncept Elektro & Sofa. Současně se začala rozvíjet síť večerek Okay Market, která se ale po neúspěšné expanzi do maloobchodního prodeje potravin v roce 2019 uzavřela.

Odborníci označili za hlavní problémy prodejní politiku, řízení firmy a neustálé fluktuace zaměstnanců. To vedlo k tomu, že mnoho poboček obsluhovali neproškolení prodavači, kteří často tlačili na zákazníky k nákupu s cílem dosáhnout vyšších marží. Zákazníci tak měli pocit nedostatečného poradenství a nízké kvality produktů.

Důležitým bodem se stal rozvoj e-commerce, který se během pandemických let ukázal jako klíčový a odhalil rezervy společnosti. Firemní web původně běžel na doméně okaycz.eu, ale nový e-shop začal fungovat až od roku 2012, dvanáct let po spuštění e-shopu Alzy.

Nedostatek inovací způsobil, že zatímco konkurenti nabízeli rychlejší a kvalitnější dopravu, lepší zákaznický servis, obsahové filtry na webu a moderní prodejní plochy, firma Okay postupně začala zastarávat.