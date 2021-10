Olma stahuje z trhu mléko v PET láhvích. Může způsobit zažívací potíže

Olomoucká mlékárna Olma kvůli mikrobiální kontaminaci stahuje z trhu čerstvé mléko balené do PET lahví, které má datum spotřeby od 26. do 30. října.

U citlivých jedinců může toto mléko způsobit zažívací potíže, Olma proto nedoporučuje jeho konzumaci. Lidé, kteří si mléko koupili, ho mohou vrátit v prodejnách či jej reklamovat přímo v mlékárně, oznámila Olma na svých internetových stránkách.

Mléko prodával například diskontní řetězec Lidl, z obchodů už stahuje tři druhy mléka Pilos, které pro značku Olma vyrábí.



Mlékárna Olma patří mezi největší zpracovatele mléka v České republice a spadá do koncernu Agrofert. Do února 2017 vlastnil koncern tehdejší ministr financí a současný premiér Andrej Babiš, kvůli zákonu o střetu zájmů vložil své akcie do svěřenských fondů.