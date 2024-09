Olympijská ekonomická pohroma. Pařížané lkají nad nízkými tržbami během her

Do francouzské metropole sice zavítalo výrazně více domácích i zahraničních návštěvníků, ale ti měli jiné priority než nakupování, píše agentura AP.

Patrick Aboukrat, jehož asociace zastřešuje 190 obchodníků a restauratérů, považuje olympiádu pro tento byznys za katastrofální. Od poloviny června do konce července podle něj tržby v této oblasti v průměru klesly o 35 až 40 procent. Sám vlastní obchod s oblečením a rozhodl se ho na začátku července dočasně uzavřít. „Nestálo to za to. Ti kolem mě, kteří zůstali otevření, mi říkali, že bylo prázdno,“ poznamenal.

Centrum Paříže se kvůli olympiádě změnilo k nepoznání. Oba břehy Seiny byly ohrazené kovovými bariérami a mohli se k nim dostat jen lidé se speciálním QR kódem. Byla uzavřena řada stanic metra a bariéry ohrazovaly také sportoviště, kterých byla v centru spousta. Pořadatelé olympijských her totiž právě mezi ikonické památky v čele s Eiffelovou věží umístili dějiště většiny olympijských soutěží. V centru se odehrával i zahajovací ceremoniál s projížďkou lodí s výpravami po Seině.

Přineslo to unikátní televizní záběry, ale pro obchodníky v centru to znamenalo komplikace. Majitel klenotnictví mezi Louvrem a Place de la Concorde Tom Denaive viděl, jak se okolí jeho obchodu vylidnilo po uzavření blízké hlavní ulice v týdnu před slavnostním zahájením. „Byla to mrtvá ulice. Měl jsem pocit, jako bychom se vrátili zpět do covidových dní,“ poznamenal.

Až o padesát procent nižší obrat měli obchodníci na malém ostrůvku na Seině, kde leží katedrála Notre Dame. Uvedl to šéf jejich sdružení Patrice Lejeune. Ke katedrále se veřejnost během olympiády většinou nemohla přes bariéry dostat.

Organizátoři olympijských her vzhledem k možným hrozbám kladli velký důraz na bezpečnost. Nasadili desítky tisíc policistů a vojáků a dalších pracovníků. Hry se obešly bez vážnějších incidentů.

Francouzská vláda 14. června oznámila vznik komise, která bude řešit případné finanční kompenzace pro obchodníky, kteří se cítí být poškozeni olympijskými hrami. Ty by se ale měly týkat jen těch, kteří se nacházeli přímo v oblasti s omezeným vstupem. Komise začne žádosti posuzovat v lednu.