V Ománu sklízejí „bílé zlato“. Voňavá míza kadidlovníků je nejcennějším zdrojem země

Údolí se nachází na jihu Ománu v regionu Dafár, který hraničí s Jemenem a v němž roste přibližně 5000 kadidlovníků. Olej extrahovaný z těchto stromů se používá v parfémech a v kosmetických přípravcích, ale prodává se i ve formě pevných hrudek.
Rezervaci využívá luxusní ománský výrobce parfémů Amouage. Ten prodává luxusní vůně po celém světě, přičemž si účtuje stovky dolarů za lahvičku.
„Pro nás je kadidlo cennější než zlato,“ vysvětlil agentuře AFP Abdalláh Džaddad, který se živí jako sběrač kadidla.
Údolí Dauka je jedním z mála míst na světě, kde kadidlovník roste, a od roku 2000 je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO.
Obchod s kadidlem, jehož počátky sahají až do 3. tisíciletí před naším letopočtem, se v dávných dobách šířil z Dafáru až do Číny a také do starověkého Řecka, Říma či Egypta.
„Kadidlo mělo tehdy zhruba stejnou cenu jako dnes ropa,“ říká Ahmad Muršídí, ředitel archeologického naleziště v Chaur Rurí. Z tamního přístavu se vyváželo kadidlo do celého světa.
V údolí Dauka roste odrůda ceněná pro léčivé účinky. „Čím čistší kadidlo je, tím vhodnější je k použití jako léčebný prostředek, zbytek se použije jako vonné kadidlo,“ říká Fajsal Husajn, jehož otec založil v 50. letech minulého století obchod s kadidlem.
V Dafáru je několik továren specializujících se na kosmetické oleje a krémy. Nejvzácnější a nejkvalitnější je pryskyřice světle zelené barvy.
Pryskyřice se sklízí ručně tradičními metodami. Stromu se nařízne kůra, ze které se uvolní míza, která se nechá ztuhnout. „Strom nařízneme na specifických, omezených místech zhruba pětkrát, abychom ho zachovali,“ řekl Musalám bin Saíd Džaddad, který v rezervaci pracuje.
V roce 2022 uzavřel Amouage partnerství s ománskými úřady s cílem rozvíjet rezervaci Dauka a sklízet pouze omezený počet stromů za sezónu, aby je zachoval. Každý strom je opatřen jedinečným kódem a je monitorován týmem odborníků.
V rezervaci by měla být také brzy otevřena palírna, která umožní extrahovat kadidlový olej. Tento proces se dosud provádí ve Francii.
„Vláda realizuje (v regionu) zásadní projekty, jako je výstavba silnic, které ale ohrožují další oblasti, kde rostou kadidlovníky,“ vysvětluje správce rezervace, Muhammad Faradž Istanbuli. „Tyto stromy přesazujeme do rezervace. Už jsme jich zachránili asi 600,“ říká hrdě.