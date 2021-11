Zprávy o nové, mnohem nakažlivější mutaci koronaviru zvané omikron znejistěly investory na burzách. Pokud by přišla další, ještě horší vlna pandemie, dopadla by tvrdě na byznys řady oborů, útlum výroby i dopravy by způsobil i propad poptávky po ropě nebo elektřině. Výprodeje z konce minulého týdne už jsou ale pryč, investoři nyní sázejí spíše na to, že omikron závažnější potíže nepřinese. Nejistota ale přetrvává.