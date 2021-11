Kvůli nové mutaci není zatím nutné rušit vánoční pobyty, říká šéfka asociace

Před pandemií vycestovávalo během vánočních svátků a na Silvestra až 250 tisíc českých turistů, nyní je to přibližně několik desítek tisíc. „V drtivé většině trávili dovolenou na horách, ale také v exotických zemích. To se letos nezměnilo, ovšem zásadně ubylo počet cestujících,“ doplňuje výkonná ředitelka Kateřina Chaloupková.

Ovšem dodává, že i k vzhledem k nové mutaci omikron se zatím vánoční a silvestrovské pobyty hromadně neruší a čeká se na vývoj situace. „Ta se mění každým dnem,“ dodává.

Probíhají v současné době zájezdy v zasažených afrických zemí?

Ano, ovšem vzhledem k tomu, že v JAR, Namibii, Botswaně a Zambii momentálně není hlavní turistická sezóna, máme zde jen několik stovek českých turistů. Žádná z cestovních kanceláří momentálně také nehlásí nějaké komplikace, takže vše probíhá podle plánů.

Jsou cestovní kanceláře v případě komplikací připravené ihned reagovat?

Ano, cestovní kanceláře jsou připravené najít nejbližší zpáteční spojení do Evropy, pro případ předčasného ukončení zájezdu z důvodu zpřísnění podmínek pobytu v jednotlivých zemích, nebo zrušení naplánovaných spojů leteckých společností. Pokud jsou čeští turisté v daných destinacích s cestovními kancelářemi, tak se o jejich bezpečný návrat stoprocentně postarají bez ohledu na dodatečné náklady.

Ovlivnila nová mutace zájem o eurovíkendy? Třeba do Velké Británie?

V době adventu čeští turisté nejčastěji cestovali do sousedních zemí. Na adventní víkendové pobyty nebo případně na eurovíkendy pak většinou do Říma nebo Paříže. Do Velké Británie cestují Češi většinou na vlastní pěst, bez účasti cestovních kanceláří.

Z pohledu byznysu: zasáhla mutace omikron nějak zásadně cestovní kanceláře?

Co mohu říct za cestovní kanceláře a agentury, tak tím, že pandemie a omezení trvají už dva roky, tak jsme se s tím zkrátka naučili žít a umíme rychle reagovat na každou změnu. Velmi dobře se nám spolupracuje s ministerstvem zahraničních věcí, které nám umí podat informace mnohdy i s předstihem.

Jak už jsem zmínila, momentálně není hlavní turistická sezona. V současné době se cestuje méně, prodává se méně. Spíš očekáváme zvýšený zájem na jaře, kdy se budou prodávat hlavně last minute zájezdy na hory a letní pobytové dovolené u moře.

O sváteční zájezdy je tedy zájem?

Zájem určitě je, ovšem na čísla z roku 2019, kdy vycestovalo 250 tisíc českých turistů, se zatím nedostáváme. V letošním roce se pohybujeme na nějakých 20 procentech.

Je ještě šance, že se sváteční zájezdy prodají?

Teď už určitě ne. Tyto zájezdy se prodávají hlavně na podzim. Kdo měl například nakoupené Rakousko a není naočkovaný, tak zájezd zrušil již dávno. A na jih Afriky se nyní cestuje velmi málo, protože tam opravdu není hlavní turistická sezona.

Nová mutace omikron tedy nějak zásadně ovlivní cestování, nebo zájem o zájezdy?

Jednoduše řečeno, teď všichni vyčkávají, co se bude dít, jak cestovní kanceláře i turisté. Je to jako s Deltou. Z prvotní hysterie se vzápětí stala varianta, která se stala součástí všech a nyní s ní žijeme, aniž by to cestování nějak zásadně ovlivnilo. Kdo je naočkovaný, tak cestuje. Asi největší problém je ve vládních opatřeních, která se nastaví velmi přísně a pak postupně rozvolňují, než naopak. Na omikron velmi rychle reagovalo právě Švýcarsko, které vyhlásilo po příjezdu 14 denní karanténu, čímž se pro turisty úplně zavřelo.