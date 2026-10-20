„Prodej kradeného zboží nebo jeho nabízení je na platformě Vinted přísně zakázán a uplatňujeme vůči tomu nulovou toleranci,“ uvedl mluvčí společnosti.
Při sobotních protestech několika set tisíc lidí proti růstu životních nákladů se v Paříži, Marseille, Lyonu a mnoha dalších městech střetávali radikálové s policií a rabovali obchody, což vedlo k zadržení asi 1 200 osob. Někteří výtržníci měli masky a kukly zapalovali budovy a auta. Podle předsedy Obchodní a průmyslové komory (CCI) bylo víkendovým násilím přímo zasaženo více než 2 000 podniků.
Šéf CCI Alain Di Crescenzo rozhlasové stanici RTL řekl, že škody dosahují milionů eur.
Zloději se nyní zřejmě snaží ukradené zboží rychle prodat. „Od uplynulého víkendu naše týmy přijaly okamžitá opatření k identifikaci a odstranění nabídek souvisejících s rabováním a zintenzivnili jsme monitorování podezřelých nabídek,“ sdělila společnost Vinted stanici BBC. „V případě porušení našich pravidel přijímáme opatření proti inkriminovaným účtům, a to i včetně trvalého zablokování,“ dodala společnost s tím, že spolupracuje s francouzskými úřady a přizpůsobuje své „postupy tak, aby dokázaly odhalovat a čelit nově vznikajícím rizikům“.
Společnost eBay nezaznamenala žádný nárůst inzerátů souvisejících s rabováním ve Francii, uvedla však, že spolupracuje s úřady při vyšetřování podezření na kradené zboží a přijímá příslušná opatření, včetně odstranění inzerátů a postihu prodejců, jakmile úřady potvrdí, že se jedná o kradené zboží.
Na náměstí Place Vendôme v Paříži byly luxusní obchody a butiky uzavřeny a obklopeny strážci. Řadě pařížských obchodů s luxusním zbožím, včetně značek Dior, Rolex, Louis Vuitton a Ralph Lauren, však výtržníci podle agentury poškodili výlohy.
Francouzský fotbalový klub Olympique de Marseille sdělil, že se terčem rabování stal jeho oficiální obchod v historické části Marseille. Obchod byl do odvolání uzavřen stejně obchod fotbalového klubu v Lille.