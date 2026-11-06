Onsemi má v Rožnově svůj hlavní závod v Česku i vývojové centrum. Další pobočku má v Brně. Plány na rozšíření rožnovského závodu firma oznámila v roce 2024, když tam chtěla vytvořit kompletní výrobní řetězec pro karbid křemíku, určený k výrobě pokročilých polovodičů. Současné výroby se toto rozhodnutí podle onsemi nedotkne.
„Rozhodnutí souvisí konkrétně s vývojem na globálním trhu s karbidem křemíku a nijak neodráží hodnocení investičního prostředí v České republice, jež zůstává důležitou součástí dlouhodobé výrobní a růstové strategie společnosti onsemi,“ sdělila společnost.
„Pro nás je podstatné, že stávající výroba v Rožnově pokračuje beze změny. Vážíme si dlouholeté spolupráce s onsemi i toho, že firma v Česku vedle výroby rozvíjí také vývoj. Těší mě, že počítá s dalšími investicemi v Rožnově i v Brně, na kterých můžeme společně stavět,“ uvedl ministr Havlíček.
Společnost onsemi v tiskové zprávě dodala, že nadále očekává další investice a nabírání nových zaměstnanců v Česku.Zmínila přitom příležitosti pro růst v automobilovém průmyslu či v souvislosti s datovými centry pro umělou inteligenci.“Rozhodnutí nemění závazky společnosti vůči zdejším provozům a zaměstnancům ani záměr v budoucnu dále investovat v regionu,“ oznámila firma.
V rožnovském závodě se však v poslední době propouštělo. Firma loni k 1. dubnu propustila v Česku 170 zaměstnanců z celkových 2244, přičemž většina z nich (149 lidí) byla z hlavního závodu v Rožnově pod Radhoštěm. Letos v květnu pak podnik oznámil propuštění dalších zhruba 200 lidí.
„Společnost onsemi pravidelně přizpůsobuje svou organizační strukturu tak, aby zajistila, že její zdroje směřují do klíčových priorit, které přinášejí nejvyšší hodnotu zákazníkům a podporují dlouhodobou strategii společnosti,“ uvedlo tehdy k propouštění vedení firmy.
Starosta Rožnova pod Radhoštěm Jan Kučera (za Nezávislé Rožnováky) ČTK řekl, že zrušení plánů na rozšíření výroby je špatná zpráva pro město, region i celé Česko. Dodal však, že je rád, že je společnost v Rožnově dlouhodobě zakořeněná. „A že stávající výroba čipů funguje a pořád jsme rádi, že můžeme říkat, že jsme Valašské Silicon Valley,“ podotkl Kučera.
Největší investice v historii ČR: Plánovaná investice měla být největší svého druhu v ČR (dosavadní rekord drží Hyundai v Nošovicích za necelých 27 miliard Kč).
Příspěvek do HDP: Rožnovský závod měl po rozšíření přispívat do českého HDP více než šesti miliardami korun ročně.
Rozvojový plán města: Rožnov v březnu 2025 představil projekt „MiliJarda“ (46 projektů ve třech etapách), který měl investici pomoci.
Smlouva s Volkswagenem: V červenci 2024 uzavřela onsemi víceletou smlouvu s VW na dodávky polovodičových modulů pro elektromobily.
Schválená státní pomoc: Evropská komise loni v listopadu schválila českou státní pomoc 450 milionů eur (téměř 11 miliard Kč).
Zázemí a historie firmy: Společnost vznikla v roce 1999 odštěpením od Motoroly a sídlí v arizonském Scottsdale. Více než polovinu čipů si vyrábí sama.
Výsledky české pobočky: Česká pobočka měla loni tržby přes 9 miliard Kč (meziročně o 2,32 miliardy vyšší) a čistý zisk vzrostl ze zhruba 138,8 milionu na téměř 759,2 milionu korun.