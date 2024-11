Čínské elektrododávky míří do Evropy přes Opavu, s testy pomohli silničáři

Dodávku s bateriovým pohonem představil spoluzakladatel a jednatel společnosti VelorXtrike Pavel Brída. Firma dodává elektrická vozidla do Evropy už více než deset let, uvedla zde více než dvě desítky typů - motocykly, tříkolky i užitkové vozy.

V posledních letech společnost VelorXtrike prostřednictvím tamní partnerské firmy dodala do Německa živnostníkům, rozvážkovým službám, technickým službám a samosprávám během let stovky elektrických vozidel kategorie L7e. Také nová dodávka VXT 902 vychází z typu 901, se kterým firma uspěla na německém trhu. Patří už ale do kategorie N1, tedy nákladní vozy. Ostravská firma se podílela na vytváření jejího designu.

„Chtěli jsme, aby měla evropský vzhled,“ řekl Brída. Vozidlo disponuje veškerým standardním vybavením. „Je vybaveno klimatizací, má palubní počítač, ukazatel dojezdu, parkovací senzory. Má to klasické nabíjení ze zásuvky 220 voltů a má to i high speed charging, to znamená rychlonabíjení,“ řekl Brída.

Výhodou vozu je podle něj dojezd, jaký baterie umožňuje. „Má dojezd zhruba kolem 300 kilometrů na jedno nabití, což si myslím, že z toho dělá celkem zajímavé vozidlo do městského provozu pro nějaké rozvážkové služby,“ řekl. Základní cena vozu bude do 900 000 korun.

Míří do Německa

Firma, která je výhradním dovozcem značky pro Evropskou unii, chce s dodávkou opět uspět především na německém trhu. „Přihlašujeme se do konkurzů přes naší německou spřátelenou firmu, které tato vozidla dodáváme, a celkem bez problému je vyhráváme. Jednak díky tomu, že jsme flexibilní, umíme dodávky připravovat podle potřeb tamních zákazníků, a taky ta vozidla mají zajímavé jízdní vlastnosti i variabilitu prostorů specifikovaných dle požadavků zákazníka,“ řekl Brída.

Dodávka nyní prochází finálními homologacemi. VelorXtrike ji jako první kus v Evropě detailně testuje v Moravskoslezském kraji a na vyzkoušení ji několik dní měly i Technické služby Opava. „My jsme si vědomi, že se budeme muset přeorientovat a některá komunální vozítka zakoupit nová na elektro pohon, takže se rozkoukáváme po nových technologiích a nových vozech,“ řekl provozně-technický náměstek Technických služeb Opava Martin Girášek.

V autě se projel. „Za nás je příznivé, že je technologický vývoj opravdu takový, že taková dodávková vozidla už se dělají. Splňuje to vlastně všechno, co pro komunální služby, které zajišťujeme, po vozidle požadujeme. V současné době budeme stavět fotovoltaickou elektrárnu a počítáme s tím, že si postavíme dobíjecí stojany a určitě se budeme tímto směrem zabývat,“ řekl zástupce opavských silničářů.

Brída řekl, že nástavby dodávek se budou vyrábět v několika českých firmách. Výhodou je jejich variabilita. „Máme schopnost udělat je vlastně přímo dle požadavků zákazníků. Můžeme udělat třeba prodloužený box nebo sklápěčku,“ dodal Brída.

Firma plánuje v budoucnu na základě letitých zkušeností z trhu hlavně v Německu vyvinout i vlastní vůz kategorie N1, který chce vyrábět i s možností variability – škálovatelnosti dojezdu baterií. „Na tom autě je drahá hlavně baterie. A k čemu v technických službách bude auto třeba s dojezdem 300 kilometrů, když najedou, dejme tomu, jenom 90 kilometrů za den a můžeme dojezdy dle aktuálních potřeb zvyšovat či snižovat baterií bez většího zásahu do konstrukce vozidla? Tak jim na to přizpůsobíme baterku, a tím pádem se cena auta třeba sníží o statisíce,“ řekl Brída.