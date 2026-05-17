Opice na Bali pochopily hodnotu iPhonů. Za ukradené předměty chtějí výkupné

Autor:
  13:13aktualizováno  13:13
V areálu chrámu Uluwatu na indonéském Bali funguje neobvyklý zločinecký gang. Místní makakové kradou turistům cennosti a vracejí je teprve výměnou za ovoce nebo jiné odměny. Podle místních pracovníků, kteří s opicemi vyjednávají a pomáhají turistům získat ukradené předměty zpět, zvířata ukradnou desítky předmětů týdně.

„Nečekal jsem, že opice budou fungovat jako gang, který krade úplně všechno,“ uvedl pro americký portál The Wall Street Journal čtyřiašedesátiletý turista z Londýna Jonathan Hammé, který jejich chování přirovnal k partě zlodějů z románu Oliver Twist.

Zlomyslný makak s ukradenými slunečními brýlemi v chrámu Uluwatu na Bali v Indonésii (26. ledna 2023)
Opice podél útesů poblíž chrámu Uluwatu (5. srpna 2013)
Opice v chrámovém komplexu Uluwatu na Bali (4. března 2023)
Útesy vedle chrámu Uluwatu (15. října 2013)
6 fotografií

Opice mu podle něj skočila na záda, strhla z mu obličeje sluneční brýle a zmizela na strom. Brýle se mu podařilo získat zpět až poté, co místní ošetřovatel opici nalákal na sušenky Oreo.

„Byla jsem v šoku. Působí to jako organizovaná zločinecká skupina opic,“ zmínila návštěvnice chrámu Taylor Utleyová z Louisville v Kentucky. Té makak vytrhl telefon z ruky a utekl s ním na římsu u útesu.

Ona sama se podle jejich slov zkusila najít v tašce věci, které by mohly opici zaujmout. Nebyla však úspěšná a pomohl jí opět až místní pracovník, který opici nalákal na několik sáčků s ovocem.

Umění obchodovat

V areálu hinduistického chrámu Uluwatu a jeho okolí žije zhruba 600 makaků. Podle výzkumníků z Univesity of Lethbridge některé opice dokážou rozlišit mezi předměty, kterých si lidé vysoce cení, jako jsou například chytré telefony, dioptrické brýle či peněženky, a těmi, kterých si cení méně. Vědci ve své práci z roku 2021 uvedli, že makakové mají mimořádně vyspělé schopnosti ekonomického rozhodování.

Podle dvaapadesátiletého Ketuta Ariana, který pracuje v chrámu již dvě desetiletí, zvířata kradou desítky předmětů týdně, z toho denně zcizí asi pět až deset chytrých telefonů.

Ošetřovatelé pomáhají návštěvníkům a opicím nabízejí výměnou za ukradené předměty různé druhy ovoce, mezi nimi jsou třeba banány a mango. Ve vzácných případech používají syrová slepičí vejce, která jsou mezi opicemi velmi ceněná.

Proč to dělají?

O tom, proč opice kradou lidem předměty, existují různé teorie. Ketut Ariana zmínil, že makakové kradli lidem ještě před rozvojem turismu v oblasti. Dříve prý opice kradly šperky lidem, kteří přicházeli na náboženské obřady. Dnes kradou brýle a chytré telefony.

Kadek Ari Astawa, který koordinuje ošetřovatele opic, uvedl, že podle jedné z verzí návštěvníci v počátcích turistického ruchu opice často krmili. Když vedení chrámu začalo opice pravidelně krmit a turistům zakázalo dávat jim jídlo, začaly opice návštěvníkům krást věci.

Podle něj už chrám vyzkoušel mnoho metod, jak krádeže omezit. Zkoušeli podle něj různé rozvrhy krmení a také různá jídla. Jejich loupežné chování ale pořád pokračuje, uzavírá americké portál.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.