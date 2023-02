Obří investice do rafinerií? Stát se musí rozhodnout, bez něj do toho nepůjdeme, říká Herink z Unipetrolu

Lidovky.cz: Společnost Orlen Unipetrol nabídla českému státu, aby se podílel na nutných strategických investicích v hodnotě přes 20 miliard korun zejména do rafinerií v Litvínově a v minimální míře v Kralupech nad Vltavou. Co bylo důvodem tohoto kroku?

Dovolte mi úvodem upřesnění. Toto neiniciovala naše společnost. Je to součást diskuse nad možnými scénáři budoucnosti. Včetně scénáře, ve kterém jsme byli dotázáni, zda bychom byli schopni v našich rafineriích v Litvínově a v Kralupech nad Vltavou navýšit produkci motorové nafty.

Vzhledem k přijatým cílům Zelené dohody pro Evropu (Green Deal) žádné navyšování produkce klasických fosilních paliv ve své strategii rozvoje nemáme. Ale samozřejmě jsme připravili návrh řešení tohoto požadavku. Abychom jej dokázali splnit, je nutné přijmout řadu technologických opatření, což přináší finanční i časové nároky.

Případná realizace tohoto projektu by byla zcela v rozporu s nastavenými dekarbonizačními kroky, které směřují jednoznačně k utlumení a k náhradě fosilních paliv, viz například schválený zákaz prodeje nových vozů se spalovacím motorem od roku 2035. I proto takový krok – pokud by o takové investici bylo rozhodnuto – nemůže naše společnost realizovat a financovat samostatně.

Lidovky.cz: Kdy česká vláda oslovila vaši společnost a co od Orlen Unipetrol konkrétně požadovala?