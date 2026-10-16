Ošetřovné je dávkou nemocenského pojištění pro člověka, který kvůli krátkodobému ošetřování nebo péči nemůže pracovat či osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Nárok mohou mít nemocensky pojištění zaměstnanci včetně těch pracujících na dohodu, pokud jejich práce zakládá účast na pojištění, a od roku 2025 také osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které jsou zpravidla alespoň tři měsíce účastny dobrovolného nemocenského pojištění.
U dětí mladších deseti let rozhoduje o potřebě ošetřování lékař. U starších není nárok automaticky vyloučen, lékař však musí potvrdit, že jeho zdravotní stav kvůli nemoci nebo úrazu skutečně vyžaduje péči dalšího člověka.
„Rodič dítěte nemusí prokazovat, že s ním žije ve společné domácnosti. To má význam například u rozvedených rodičů nebo při střídavé péči. Ošetřovné tak může za splnění ostatních podmínek čerpat i rodič, u kterého dítě právě nebydlí trvale. Nárok může mít rovněž nemocensky pojištěný prarodič. U blízkých příbuzných, mezi které patří například rodiče, děti, prarodiče, vnuci nebo sourozenci, se společná domácnost rovněž nevyžaduje,“ popsala CEO pracovního portálu JenPráce.cz Anna Kevorkyan.
|
Sezona chřipek, covidu a nachlazení je tu. Co dělat, když na vás „něco leze“?
Dodala, že základní podmínkou je účast pečujícího člověka na nemocenském pojištění. „U zaměstnanců vzniká zpravidla automaticky, u některých pracovních vztahů však záleží na výši příjmu a vzniku účasti na pojištění. Samotné příbuzenství nebo skutečnost, že rodič kvůli dítěti nešel do práce, proto ještě výplatu dávky nezaručují,“ upozornila Kevorkyan.
Ošetřovné se vyplácí od prvního kalendářního dne potřeby péče a náleží i za soboty, neděle a svátky. Jeho výše činí 60 procent redukovaného denního vyměřovacího základu. Nejde tedy jednoduše o 60 procent běžné mzdy. Při výpočtu se zpravidla vychází z příjmů za předchozích 12 kalendářních měsíců a vypočtený denní příjem se upravuje pomocí zákonných redukčních hranic.
„Dávku nevyplácí zaměstnavatel společně se mzdou, ale příslušná správa sociálního zabezpečení. Zaměstnanec proto může peníze obdržet v jiném termínu než běžnou výplatu. Od roku 2025 probíhá vyřizování převážně elektronicky. Lékař odešle rozhodnutí správě sociálního zabezpečení a rodič dostane identifikátor, který prokazatelným způsobem sdělí zaměstnavateli. Současně musí zaměstnavatele bez zbytečného odkladu informovat, že do práce nepřijde,“ uvedla ředitelka UOL Účetnictví Jana Jáčová.
|
Chřipka není žádná rýma. Nedá se přechodit, upozorňuje lékařka
Rodiče se mohou vystřídat
Ošetřovné lze standardně čerpat nejdéle devět kalendářních dnů. Osamělý zaměstnanec, který má v trvalé péči alespoň jedno dítě mladší 16 let, jež ještě neukončilo povinnou školní docházku, může dávku čerpat až 16 kalendářních dnů. V průběhu jedné potřeby péče se mohou dvě oprávněné osoby jednou vystřídat. Několik dnů tak může s dítětem zůstat například matka a zbývající část podpůrčí doby otec. Nezačne tím ale běžet nových devět dnů. Oba rodiče se dělí o jednu společnou podpůrčí dobu a častější střídání zákon neumožňuje.
|
Pozor na „dlouhou chřipku“. Jak předejít závažným komplikacím v době, kdy rychle roste počet nakažených
Ošetřovné zpravidla nelze čerpat, pokud na stejné dítě někdo jiný pobírá peněžitou pomoc v mateřství, dlouhodobé ošetřovné nebo rodičovský příspěvek a může se o dítě postarat. Existují však výjimky, například když tento pečovatel sám onemocní, utrpí úraz nebo skončí v nemocnici. V konkrétní rodinné situaci je proto důležité posuzovat nejen to, kdo o dávku žádá, ale také kdo jiný na dítě čerpá související podporu.
Nečekané uzavření školky ano, prázdniny ne
Ošetřovné může získat také rodič zdravého dítěte mladšího deseti let, pokud musí zůstat doma kvůli neočekávanému uzavření školky, školy nebo jiného dětského zařízení. Musí jít například o havárii, epidemii nebo jinou nepředvídanou událost. Podkladem je potvrzení zařízení a identifikátor, který rodič předá zaměstnavateli.
Kvíz: Poznáte, jestli máte v těle bakterii, nebo virus? Otestujte si, jak znáte právě řádící choroby a jejich léčbu
„Naopak během předem známých podzimních, vánočních či jiných školních prázdnin nárok na ošetřovné pouze kvůli tomu, že škola nevyučuje, nevzniká. Stejně se posuzuje běžné plánované uzavření školky. Rodiče si v takovém případě musí zajistit hlídání, dohodnout se na práci z domova, pokud to charakter práce umožňuje, nebo požádat o dovolenou. Tu však zaměstnavatel nemusí schválit v každém požadovaném termínu. Nárok může naopak vzniknout tehdy, pokud osoba, která se o dítě mladší deseti let běžně stará, sama onemocní, utrpí úraz, porodí nebo musí podstoupit vyšetření či ošetření a péči nemůže zajistit,“ vypočetla Kevorkyan.
Ošetřovným se rovněž zpravidla neřeší jednorázová cesta s dítětem k pediatrovi, zubaři nebo specialistovi. Zaměstnanec může mít nárok na pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení, pokud byl doprovod nezbytný a vyšetření nebylo možné absolvovat mimo pracovní dobu. Volno se poskytuje pouze jednomu rodinnému příslušníkovi na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na jeden den.
|
Porážka chřipky se blíží: převratný typ vakcíny slibuje ochranu proti všem chřipkovým virům současně
„Jestliže lékař současně zjistí, že zdravotní stav dítěte vyžaduje několikadenní domácí péči, může vystavit rozhodnutí o potřebě ošetřování. Od tohoto okamžiku už nejde pouze o doprovod k lékaři, ale o překážku v práci spojenou s možností čerpat ošetřovné. Rodič by proto měl zaměstnavateli vždy sdělit, zda potřebuje jen několik hodin volna na návštěvu ordinace, nebo zda lékař rozhodl o delší potřebě péče,“ dodala Jáčová.