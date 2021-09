Ostrý spor kvůli inflaci: z ČNB sílí hlasy pro výrazné zvýšení úroků, vláda se bojí přiškrcení ekonomiky

Někteří centrální bankéři už hovoří o svém příklonu ke zvýšení o 0,5 procentního bodu, což trh označuje na nadstandardní. „Myslím, že ve světle nových inflačních čísel může převážit podpora pro rychlejší zvyšování,“ uvedl v rozhovoru pro Lidovky.cz člen bankovní rady ČNB Vojtěch Benda.

Podobný postoj k potřebě razantního zvýšení sazeb zastává i další člen rady Tomáš Holub. Na záříjovém zasedání centrálních bankéřů hodlá tento krok podpořit. Proti se naopak staví další člen bankovní rady Aleš Michl, který by raději nechal věcem „volný průběh“.



Zvyšování sazeb se nelíbí ani vládě. Má za to, že covidem stižené podniky potřebují stále co nejlevnější úvěry.



Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) včera na setkání s podnikateli uvedla, že případné zvýšení sazeb o 0,5 procentního bodu není příliš šťastné. „Nejsem z toho nadšená, i když rozumím, že inflace ČNB znervózňuje,“ uvedla šéfka resortu. Zdůraznila, že se obává zdražení úvěrů zejména pro malé a střední podnikatele a také zvýšení ceny a zhoršení dostupnosti půjček domácnostem.



Podobně se vyjádřil před časem i premiér Andrej Babiš (ANO). „Bylo by dobré, aby ČNB nenavyšovala úroky, protože to by nikomu nepomohlo,“ řekl předseda vlády.

Cílem centrální banky je vrátit inflaci za rok či rok a půl ke dvěma procentům. Podle Bendy se z celé záležitosti stalo politické téma. „V centrální bance k tomu ale politicky nepřistupujeme, chováme se stejně standardně jako v kterékoliv jiné době,“ zdůraznil Benda pro Lidovky.cz.

Zvýšení sazeb ČNB, a to většími kroky než o dosavadní čtvrtinu bodu, čeká většina ekonomů.

O úrokových sazbách, kterými centrální banka řídí inflaci prostřednictvím ceny úvěrů v podnikatelské sféře, ale i hypotečních či spotřebitelských úvěrů rodinám, bude sedmičlenné vedení ČNB jednat ve čtvrtek 30. září. Takzvaná repo sazba, která v tom hraje prim, je po dvou zvýšeních po čtvrtinách procentního bodu na 0,75 procenta.

Pro větší rychlost

Vojtěch Benda, označovaný za jestřába, což v řeči bankéřů znamená příznivce přísnější měnové politiky, už se na dvou předchozích hlasováních zasazoval o růst o 0,5 procentního bodu a v tom bude patrně pokračovat.

K razantnějšímu utahování měnových šroubů, což by mohlo znamenat zvýšení reposazby na 1,25 procenta už v září, podle včerejšího a předvčerejšího vyjádření pro tisk inklinují i oba viceguvernéři Tomáš Nidetzký a Marek Mora. Jednoznačně se pro zvýšení o 0,5 bodu už na nadcházejícím zasedání vyslovil další člen elitní sedmičky Tomáš Holub.

Sazby půjdou nahoru i podle guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka. Ten opakovaně říká, že je třeba dnešní extrémně nízké sazby vrátit do normálu.

„Vezměme si, že máme sazby kolem jednoho procenta a máme inflaci tři, dokonce teď čtyři procenta, takže máme reálně záporné, velmi silně záporné úrokové sazby. Takže ano, budou růst sazby, jestli to bude dohromady o další jedno procento, nebo 50 bazických bodů, to vám teď neřeknu. To nevím,“ uvedl před pár dny pro Českou televizi.

Proti zvyšování se však staví další člen vedení ČNB Aleš Michl. Stejné stanovisko donedávna zaujímal i poslední člen sedmičky Oldřich Dědek.