Zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ se odvíjejí od příjmů v uplynulém roce a také od výše průměrné mzdy, podle které se určují takzvané minimální zálohy. Proto se tyto odvody každý rok zvyšují, mezi lety 2025 a 2026 navíc půjde o poslední skokový nárůst v řadě, daný konsolidačním balíčkem.
Zatímco v roce 2025 zaplatili lidé samostatně výdělečně činní na zálohách minimálně 3 143 korun zdravotní pojišťovně a 4 759 korun správě sociálního zabezpečení, v roce 2026 stoupnou minimální zálohy o 1 124 korun. Příčinou je konsolidační balíček, neboli soubor opatření, kvůli nimž se mění výpočet tak zvaného minimálního vyměřovacího základu. Zatímco pro sociální pojištění byl původně stanoven na 25 procent průměrné mzdy, v posledních letech stoupal až na 35 procent v roce 2025. Pro rok 2026 stoupne na cílových 40 procent, tím se ale procentuální nárůst zastaví. V dalších letech proto budou odvody včetně těch na sociální pojištění stoupat už jen stejnou měrou jako průměrná mzda.
Kolik jsou minimální zálohy pro OSVČ v roce 2026?
Na sociálním pojištění zaplatí lidé samostatně výdělečně činní, kteří mají OSVČ jako hlavní činnost, minimální zálohu 5 720 korun měsíčně. Ti, u kterých jde o činnost vedlejší, například u zaměstnanců nebo lidí na rodičovské, tvoří minimální výše záloh 1 574 korun.
Výjimkou jsou jen začínající OSVČ, pro které jsou minimální zálohy stanovené na 3 575 korun. Za začínající OSVČ se přitom počítá ten, kdo se samostatnou výdělečnou činností začal v roce 2024 nebo později a zároveň v posledních 20 letech nebyl OSVČ na hlavní činnost.
Zdravotní pojištění má minimální zálohu stanovenou jen u lidí, kteří mají samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní. Platit budou 3 306 korun měsíčně.
U vedlejší činnosti není minimální záloha na zdravotní pojištění stanovená, což znamená, že výši skutečné zálohy určuje výpočet podle příjmů v uplynulém roce. „Tyto osoby tedy mohou platit i méně, než je stanovené minimum,“ vysvětluje explicitně na svém webu Všeobecná zdravotní pojišťovna. Zaměstnanci zálohy platit nemusí vůbec, ostatní lidé vykonávající samostatnou výdělečnou činnost jako vedlejší je platit musí, i kdyby šlo jen třeba o 10 korun měsíčně.
|Zdravotní pojištění
|Sociální pojištění
|Celkem
|OSVČ hlavní
|3306 Kč
|5720 Kč
|9026 Kč
|OSVČ vedlejší
|–
|1574 Kč
|1574 Kč
Zálohy v minimální výši platí jen ti, kdo v uplynulém zdaňovacím období nedosáhli na tak zvaný minimální vyměřovací základ. Pokud měli příjmy, respektive z nich odvozený vyměřovací základ vyšší, počítá se záloha z něj.
Paušální daň 2026
Již několik let existuje také možnost přihlásit se k dani v paušálním režimu. V tom případě člověk platí minimální zálohu zdravotního pojištění, 1,15násobek minimální zálohy sociálního pojištění a 100 korun daň.
Paušální režim daně
Výhodou paušální daně je mnohem snadnější výpočet i administrativa s ním spojená, nevýhodou pak nemožnost čerpat daňové slevy a zvýhodnění.
Kdo se chce přihlásit pro dané zdaňovací období k paušálnímu režimu daně, musí využít poměrně krátké časové okno. Začíná 1. den období a končí 10. dnem. V roce 2026 by to vycházelo na 1. až 10. ledna, protože ale konec lhůty vychází na sobotu, lze se přihlásit až do pondělí 12. ledna 2026. Zaplatit je pak nutné do 20. ledna.
Jaká je výše paušální daně 2026?
V režimu paušální daně jsou poplatníci rozděleni do tří pásem podle výše příjmů a toho, z jakých skupin činností jejich příjmy plynou. V základním, prvním pásmu o více než 1 200 korun na 9 984 korun, v dalších dvou pásmech se nezmění.
|2025
|2026
|1. pásmo
|8 716 Kč
|9 984 Kč
|2. pásmo
|16 745 Kč
|16 745 Kč
|3. pásmo
|27 139 Kč
|27 139 Kč
Paušál versus zálohy u OSVČ
Pro OSVČ, které nedosáhnou výší příjmů k minimálnímu vyměřovacímu základu nebo se pohybují v jeho blízkosti, jsou obě varianty finančně srovnatelné. Tedy pokud mají samostatnou činnost jako tu hlavní. V případě vedlejší činnosti se vyplatí spíše placení záloh, a to díky výpočtu záloh na zdravotní pojištění, které u vedlejší činnosti nezačíná na minimální záloze.
U vyšších příjmů záleží na tom, do jakého pásma paušálu se živnostník vejde.
Kromě finanční úspory je ale dobré zvážit i administrativu spojenou s podáváním daňového přiznání a přehledů OSVČ pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Kdo se rozhoduje k přihlášení k paušální dani, měl by zvážit následující výhody a nevýhody.
|Výhody
|Nevýhody
|výrazné snížení administrativní zátěže poplatníka
|nemožnost uplatnit daňové slevy
|shrnutí více plateb různým subjektům (zdravotní pojišťovně, státní správě sociálního zabezpečení a finančnímu úřadu) do jedné platby správci daně
|nemožnost uplatnit daňová zvýhodnění
|splnění povinností bez nutnosti podávat daňové přiznání a přehledy OSVČ
|nemožnost „vystoupit“ z paušálního režimu v průběhu roku
|zjednodušená evidence
|nelze využít při současných příjmech ze závislé činnosti