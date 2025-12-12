Kolik zaplatíte jako OSVČ na dani a zálohách v roce 2026? Čekejte skokový nárůst

  6:00
Zálohy na pojištění i paušální daň v roce 2026 vzrostou. Pro lidi samostatně výdělečně činné (OSVČ) to znamená vyšší měsíční odvody, oproti stávajícímu stavu o více než tisícikorunu. Přinášíme přehled nových minimálních záloh i výši paušální daně.

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ se odvíjejí od příjmů v uplynulém roce a také od výše průměrné mzdy, podle které se určují takzvané minimální zálohy. Proto se tyto odvody každý rok zvyšují, mezi lety 2025 a 2026 navíc půjde o poslední skokový nárůst v řadě, daný konsolidačním balíčkem.

Zatímco v roce 2025 zaplatili lidé samostatně výdělečně činní na zálohách minimálně 3 143 korun zdravotní pojišťovně a 4 759 korun správě sociálního zabezpečení, v roce 2026 stoupnou minimální zálohy o 1 124 korun. Příčinou je konsolidační balíček, neboli soubor opatření, kvůli nimž se mění výpočet tak zvaného minimálního vyměřovacího základu. Zatímco pro sociální pojištění byl původně stanoven na 25 procent průměrné mzdy, v posledních letech stoupal až na 35 procent v roce 2025. Pro rok 2026 stoupne na cílových 40 procent, tím se ale procentuální nárůst zastaví. V dalších letech proto budou odvody včetně těch na sociální pojištění stoupat už jen stejnou měrou jako průměrná mzda.

Kolik jsou minimální zálohy pro OSVČ v roce 2026?

Na sociálním pojištění zaplatí lidé samostatně výdělečně činní, kteří mají OSVČ jako hlavní činnost, minimální zálohu 5 720 korun měsíčně. Ti, u kterých jde o činnost vedlejší, například u zaměstnanců nebo lidí na rodičovské, tvoří minimální výše záloh 1 574 korun.

Výjimkou jsou jen začínající OSVČ, pro které jsou minimální zálohy stanovené na 3 575 korun. Za začínající OSVČ se přitom počítá ten, kdo se samostatnou výdělečnou činností začal v roce 2024 nebo později a zároveň v posledních 20 letech nebyl OSVČ na hlavní činnost.

Zdravotní pojištění má minimální zálohu stanovenou jen u lidí, kteří mají samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní. Platit budou 3 306 korun měsíčně.

U vedlejší činnosti není minimální záloha na zdravotní pojištění stanovená, což znamená, že výši skutečné zálohy určuje výpočet podle příjmů v uplynulém roce. „Tyto osoby tedy mohou platit i méně, než je stanovené minimum,“ vysvětluje explicitně na svém webu Všeobecná zdravotní pojišťovna. Zaměstnanci zálohy platit nemusí vůbec, ostatní lidé vykonávající samostatnou výdělečnou činnost jako vedlejší je platit musí, i kdyby šlo jen třeba o 10 korun měsíčně.

Výše měsíčních plateb u OSVČ v roce 2026 (minimální zálohy)
Zdravotní pojištěníSociální pojištěníCelkem
OSVČ hlavní3306 Kč5720 Kč9026 Kč
OSVČ vedlejší1574 Kč1574 Kč

Zálohy v minimální výši platí jen ti, kdo v uplynulém zdaňovacím období nedosáhli na tak zvaný minimální vyměřovací základ. Pokud měli příjmy, respektive z nich odvozený vyměřovací základ vyšší, počítá se záloha z něj.

Paušální daň 2026

Již několik let existuje také možnost přihlásit se k dani v paušálním režimu. V tom případě člověk platí minimální zálohu zdravotního pojištění, 1,15násobek minimální zálohy sociálního pojištění a 100 korun daň.

Paušální režim daně

  • Tuto možnost zavedl zákon o dani z příjmů v roce 2021.
  • Je na dobrovolné bázi, to znamená, že poplatník se sám může rozhodnout, zda se k tomuto režimu přihlásí či ne.
  • Pro vstup do tohoto režimu je nutné splnit určité podmínky, například bezdlužnost.
  • Od roku 2023 se možnost využití paušálního režimu rozšířila i na poplatníky s příjmy do dvou milionů korun (dříve do jednoho mil. korun).

Výhodou paušální daně je mnohem snadnější výpočet i administrativa s ním spojená, nevýhodou pak nemožnost čerpat daňové slevy a zvýhodnění.

Kdo se chce přihlásit pro dané zdaňovací období k paušálnímu režimu daně, musí využít poměrně krátké časové okno. Začíná 1. den období a končí 10. dnem. V roce 2026 by to vycházelo na 1. až 10. ledna, protože ale konec lhůty vychází na sobotu, lze se přihlásit až do pondělí 12. ledna 2026. Zaplatit je pak nutné do 20. ledna.

Jaká je výše paušální daně 2026?

V režimu paušální daně jsou poplatníci rozděleni do tří pásem podle výše příjmů a toho, z jakých skupin činností jejich příjmy plynou. V základním, prvním pásmu o více než 1 200 korun na 9 984 korun, v dalších dvou pásmech se nezmění.

Paušální režim daně v letech 2025 a 2026
20252026
1. pásmo8 716 Kč9 984 Kč
2. pásmo16 745 Kč16 745 Kč
3. pásmo27 139 Kč27 139 Kč

Paušál versus zálohy u OSVČ

Pro OSVČ, které nedosáhnou výší příjmů k minimálnímu vyměřovacímu základu nebo se pohybují v jeho blízkosti, jsou obě varianty finančně srovnatelné. Tedy pokud mají samostatnou činnost jako tu hlavní. V případě vedlejší činnosti se vyplatí spíše placení záloh, a to díky výpočtu záloh na zdravotní pojištění, které u vedlejší činnosti nezačíná na minimální záloze.

U vyšších příjmů záleží na tom, do jakého pásma paušálu se živnostník vejde.

Kromě finanční úspory je ale dobré zvážit i administrativu spojenou s podáváním daňového přiznání a přehledů OSVČ pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Kdo se rozhoduje k přihlášení k paušální dani, měl by zvážit následující výhody a nevýhody.

Paušální daň: pro a proti
VýhodyNevýhody
výrazné snížení administrativní zátěže poplatníkanemožnost uplatnit daňové slevy
shrnutí více plateb různým subjektům (zdravotní pojišťovně, státní správě sociálního zabezpečení a finančnímu úřadu) do jedné platby správci daněnemožnost uplatnit daňová zvýhodnění
splnění povinností bez nutnosti podávat daňové přiznání a přehledy OSVČnemožnost „vystoupit“ z paušálního režimu v průběhu roku
zjednodušená evidencenelze využít při současných příjmech ze závislé činnosti
