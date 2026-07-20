Mnoho živnostníků dnes pro práci potřebuje jen notebook a připojení k internetu. S tímto vybavením mohou pracovat odkudkoli, a tak je přirozené, že v létě přesouvají své pracoviště tam, kde si zároveň odpočinou: na chalupu, do kempu nebo třeba k moři. Změna místa výkonu práce ale neznamená, že si mohou z daňového základu odečíst všechny výdaje, které s takovým přesunem souvisejí. Přinášíme přehled, co lze a co nelze zahrnout do nákladů.
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Jaké náklady může OSVČ uplatnit?
Z pohledu daní je důležité to, zda výdaj opravdu slouží k dosažení či udržení příjmů z podnikání. Mezi daňově uznatelné náklady se dá bez problémů zahrnout notebook, internetové připojení, cloudové služby nebo mobil. Má to ale háček: pokud věc slouží zároveň k podnikání i k soukromým účelům, nelze si náklady zahrnout celé.
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Podnikatel se pak musí rozhodnout, zda danou věc či službu k podnikání opravdu potřebuje a v jakém poměru ji používá pracovně a soukromě. Je to podobné jako třeba u domácí kanceláře, jak vysvětluje ředitelka UOL Účetnictví Jana Jáčová. I tam lze například uplatnit odpovídající část nákladů na energie, vytápění, nájem nebo další provozní výdaje. „Důležité je, aby byl zvolený způsob výpočtu logický, přiměřený a bylo možné jej doložit,“ upozorňuje Jáčová.
Co se nedá odečíst z daní?
Někteří lidé se domnívají, že když během pobytu u moře vyřídí několik pracovních telefonátů, mohou si do nákladů zahrnout část ubytování. To je ale krutý omyl, který se může vymstít. Ve skutečnosti musí být každý uplatněný výdaj jednoznačně spojen s podnikáním. Kdo odletí k moři za rekreací a práce pro něj během toho představuje jen okrajovou aktivitu, ubytování a cestu si z daní odečíst nemůže.
„Jiná situace nastává například při služební cestě, pracovním jednání s klientem, účasti na konferenci nebo dlouhodobém pracovním pobytu, kdy lze podnikatelský účel jednoznačně doložit,“ uvádí Pavel Janeček z Royal Bridge Partners. Doložit v tomto případě znamená předložit dokumentaci, která pracovní charakter cesty dokazuje. Fotky notebooku na hotelovém balkoně nebo pracovní videohovory z pláže k tomu opravdu nestačí.
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Výdajový paušál a skutečné náklady
I když jsou náklady evidentně spojené s podnikáním, stejně může nastat situace, kdy si je OSVČ odečíst nemůže. Je to v případě, že podnikatel využívá výdajový paušál. „Ten nahrazuje uplatňování skutečných nákladů, a proto si vedle něj nelze samostatně odečítat internet, energie, kancelářské vybavení ani další provozní výdaje spojené s výkonem podnikání. Řada živnostníků si tuto skutečnost neuvědomuje a domnívá se, že mohou oba způsoby kombinovat,“ dodává Janeček.
Zda bude OSVČ uplatňovat v daňovém přiznání výdajový paušál, nebo skutečné výdaje, záleží na jejím rozhodnutí. Výše výdajového paušálu se liší podle typu činnosti, při nejběžnějším paušálu ve výši 60 % se tedy uplatnění skutečných výdajů vyplatí jen v případě, že v daném roce přesáhly tuto částku.
Jinak je tomu s paušálním režimem daně. Ani tam se skutečně vynaložené výdaje nedají použít, navíc se však podnikatel nemůže rozhodnout teprve v průběhu roku (nebo až po jeho skončení), zda do tohoto režimu vstoupí. Přihlásit se do něj musí zpravidla do 10. ledna daného roku.
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Co si uschovat pro případnou kontrolu
Pro zahrnutí skutečně vynaložených nákladů do daňového přiznání je třeba mít vše podložené. Finanční úřad může totiž účetní evidenci kontrolovat až tři roky zpětně (v některých případech dokonce až 10 let zpětně). Ředitelka účetní firmy Jáčová totiž radí uchovávat si nejen faktury, smlouvy či účtenky, ale i podklady, podle kterých si OSVČ stanovila poměr podnikatelského využití jednotlivých výdajů. Čím lépe má vše zdokumentováno, tím nižší je riziko doměření daně.
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„Vyplatí se také myslet na jednoduché pravidlo: pokud si podnikatel není jistý, zda konkrétní výdaj skutečně souvisí s podnikáním, měl by si položit otázku, zda by jej vynaložil i v případě, že by nepodnikal. Pokud je odpověď ano, bude jeho daňová uznatelnost zpravidla obtížně obhajitelná,“ dodává Jáčová.