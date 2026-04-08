Daňové přiznání a přehledy příjmů a výdajů pro OSVČ patří mezi každoroční povinnosti většiny živnostníků a podnikatelů. Doba, kdy musejí podat daňové přiznání či přehledy, přichází většinou na jaře, konkrétní termíny se liší podle toho, zda upřednostníte daňové přiznání online nebo papírové. U přehledů OSVČ si ale vybírat formu nemůžete.
Kdo musí podat přehled OSVČ
Přehled příjmů a výdajů za rok 2025 musejí v roce 2026 podat nejen ti lidé, kteří podali nebo budou podávat daňové přiznání, ale i někteří další. Patří mezi ně například:
- OSVČ s nulovými příjmy v roce 2025,
- OSVČ vykonávající samostatnou výdělečnou činnost jako činnost vedlejší a s nízkými příjmy (například důchodci či lidé pobírající rodičovský příspěvek),
- některé OSVČ využívající paušál (například při ukončení živnosti v průběhu roku, při příjmech převyšujících hranici paušálu a podobně).
Přehled příjmů a výdajů musejí podat i lidé, kteří v tuto chvíli již nepodnikají, byly ale registrovaní jako OSVČ alespoň po část roku 2025.
Kam podat přehled OSVČ?
Přehledy OSVČ za rok 2025 se podávají na dvě místa: příslušné zdravotní pojišťovně a příslušné správě sociálního zabezpečení.
I když se jmenují stejně, každý formulář je jiný a u každého se také jinak počítá výše odvodů.
Jak podat přehled OSVČ za rok 2025?
Přehled příjmů a výdajů OSVČ je možné podat pouze elektronicky. Zatímco u daňového přiznání se podnikatelé mohou rozhodnout i pro papírovou variantu, u těchto formulářů jiná než elektronická možnost neexistuje.
Podat přehled OSVČ online je nejjednodušší možnost. Jak ale postupovat, když nemáte datovou schránku? Podnikající fyzické osoby ji sice mají zřízenou povinně ze zákona, ale po ukončení živnosti o ni přijdou. Kdo proto skončil s podnikáním v průběhu loňského roku nebo letos, musí si při podání přehledu OSVČ poradit jinak.
Podle mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) Jitka Drmlové musí být odeslaná data ve formátu XML, který však můžete vytvořit a odeslat přes ePortál ČSSZ. Není k tomu nutné se na ePortál přihlašovat, pokud to ale uděláte, velká část údajů se vám předvyplní automaticky.
„Pokud OSVČ vlastní uznávaný elektronický podpis, může Přehled o příjmech a výdajích OSVČ ve formátu xml podat také prostřednictvím veřejného rozhraní pro e‑Podání (VREP/APEP),“ uvedla dále mluvčí.
Podání přes datovou schránku tak není jedinou možností, jak přehled zaslat elektronicky v požadovaném formátu.
Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu
Také přehled příjmů a výdajů za uplynulý rok pro zdravotní pojišťovnu lze podat i jinak než jen přes datovou schránku. Pokud už nejste OSVČ a příslušná datovka vám byla zablokována, zato ale máte i nadále osobní datovou schránku, můžete ji využít. „Pokud máte nadále aktivní osobní datovou schránku fyzické osoby (nepodnikající), můžete přehled podat také jejím prostřednictvím,“ uvedla mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Viktorie Plívová. Stejnou možnost připouští i ČSSZ.
Pro podání přehledu zdravotní pojišťovně můžete využít i aplikace pojišťoven, například u VZP je to Moje VZP nebo VZP Point.
Do kdy se musí podat přehled OSVČ?
Přehled OSVČ o příjmech a výdajích se dodává do jednoho měsíce od konce lhůty, kdy jste podali nebo měli podat daňové přiznání. Pokud takový den vyjde na víkend nebo svátek, posouvá se termín na nejbližší pracovní den. Záleží tedy na tom, kdy a jako formou (zda papírově, elektronicky nebo přes poradce) podáváte daňové přiznání za 2025.
Termíny pro podání přehledu jsou následující:
|Způsob podání DP
|Termín pro podání přehledů
|OSVČ bez povinnosti podat daňové přiznání (DP) za 2025
|8. dubna 2026
|DP podáno papírově či elektronicky do 1 .4. 2026
|4. května 2026
|DP podáno elektronicky od 2. 4. do 4. 5. 2026
|4. června 2026
|DP zpracoval daňový poradce
|3. srpna 2026
Výjimky při podání přehledu OSVČ
V odůvodněných případech jsou možné výjimky, rozhodně ale na ně nespoléhejte. Mluvčí ČSSZ připouští, pokud to jinak nejde, následující možnost: „Vyplněný interaktivní formulář z ePortálu ČSSZ zaslat v čitelném formátu (např. PDF) na e-podatelnu.“
Jak ale mluvčí Drmlová doplnila, tato možnost platí jen pro lidi, kteří mají uznávaný elektronický podpis. V opačném případě je nutné fyzické doručení na podatelnu příslušné územní správě sociálního zabezpečení, to znamená okresní správě (OSSZ) nebo Pražské správě sociálního zabezpečení.
Ve výjimečných případech není elektronické podání možné vůbec. Tato situace nastává podle Plívové z VZP tehdy, když plátce zemře a přehled za něj podává někdo jiný. V tom případě k tomu oprávněný dědic nemůže využít svou datovou schránku ani své podpisy, formulář prostě vyplní a pošle na podatelnu e-mailem nebo ho doručí na pobočku. Pro tuto možnost je ale dobré se předem informovat na pobočce nebo klientské lince, kde také zjistíte, co budete muset doložit.
