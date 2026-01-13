Podávání přehledů OSVČ se týká lidí, kteří podnikají „na plný úvazek“, i těch, kteří si samostatnou výdělečnou činností jen přilepšují k zaměstnání. Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2025 potřebuje jak vaše zdravotní pojišťovna, tak správa sociálního zabezpečení. Každá má vlastní formulář a jiný výpočet záloh.
Přehled o příjmech a výdajích v uplynulém roce má dvě hlavní funkce: spočítat, kolik jste měli za loňský rok zaplatit oběma institucím (a případně zda jim ještě něco dlužíte), a vypočítat na základě příjmů v roce 2025 novou výši záloh pro rok 2026.
Kdy musíte zaplatit nedoplatek a kdy novou výši záloh, to se odvíjí od toho, kdy přehledy podáte. Čím dřív podáte, tím dřív platíte. Na druhé straně otálet až moc se také nevyplácí – pokud byste nestihli podání do stanoveného termínu, vystavovali byste se riziku sankcí. A jaké termíny to v roce 2026 jsou?
Termíny pro podání přehledu OSVČ za rok 2025 v roce 2026
|Jak podáváte daňové přiznání (DP)
|Dokdy musíte podat DP:
|Přehledy OSVČ musíte podat do:
|V základní lhůtě, to je tři měsíce po skončení daného období
|1. dubna
|4. května 2026
|V prodloužené lhůtě elektronicky po 1. 4 .2026
|4. května
|1. června 2026 (VZP 4. června)
|V prodloužené lhůtě prostřednictvím daňového poradce po 1. 4. 2026
|1. července
|3. srpna 2026
Termíny se odvíjejí od toho, kdy podáte nebo máte podat daňové přiznání. Jak upozornila mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jitka Drmolová, výše uvedená data jsou mezní. „To znamená, že musí být přehled o příjmech a výdajích podán nejpozději do tohoto data,“ vysvětluje.
Když přehled podáte dřív, než musíte, znamená to, že dřív musíte i platit – a to jak případný nedoplatek za rok 2025, tak zálohy v nově vypočtené výši pro rok 2026.
|Zdravotní pojištění
|Sociální pojištění
|Celkem
|OSVČ hlavní
|3306 Kč
|5720 Kč
|9026 Kč
|OSVČ vedlejší
|–
|1574 Kč
|1574 Kč
Nedoplatek OSVČ
Pokud přehled OSVČ podáte v zákonném termínu, musíte nedoplatek zaplatit do osmi dnů. „Lhůta splatnosti se tak odvíjí od skutečného data podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ, pokud byl podán před uplynutím,“ uvádí Drmolová. Stejné pravidlo platí i u přehledu pro zdravotní pojišťovnu.
Když tedy přehled podáte 30. dubna, do 8. května musíte zaplatit. Pokud přehled zašlete správě sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovně třeba 20. března, peníze je potřeba uhradit do 28. března. Brzkým podáním přehledu si tak zkrátíte termín, do kterého musíte zaplatit.
Opačně to neplatí: když podáte přehledy pozdě, až po termínu, splatnost se vám neposune. „Byl-li přehled o příjmech a výdajích podán po uplynutí lhůty pro jeho podání, odvíjí se splatnost ode den, kdy měl být přehled o příjmech a výdajích OSVČ podán, tzn. od posledního dne lhůty, pro jeho podání (mezní lhůty),“ upřesňuje mluvčí ČSSZ.
Doplňme, že navíc riskujete sankci – jak za pozdní platbu, tak i za pozdní podání.
Odkdy platit nové zálohy?
Povinné odvody, neboli zálohy na zdravotní a sociální pojištění, se počítají podle výše příjmů v uplynulém roce. Každý rok vám tedy může vyjít jiné číslo. A protože se kvůli konsolidačnímu balíčku mění i jejich výpočet, zvyšují se i minimální zálohy
První zálohu v nové výši musíte uhradit nejpozději do 8. dne v měsíci, který následuje po měsíci, kdy jste podali přehled.
Zdravotní pojišťovny nově akceptují pouze platby bezhotovostní, a to nejen u záloh. „Změna se vztahuje na veškeré platby, tedy například i úhradu pokut či penále. Tuto povinnost nařizuje novela zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, a týká se všech zdravotních pojišťoven,“ uvádí VZP.