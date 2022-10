ČEZ chystá arbitráž. Ruská energetická válka začala rok před invazí, řekl Beneš

Energetická společnost ČEZ utrpěla kvůli výpadkům ruských dodávek škody ve vyšších stovkách milionů až v miliardách korun. Podle šéfa ČEZu Beneše je vyloučené jednat s ruským dodavatelem o dodávkách na příští rok, jediným možným krokem je naopak mezinárodní arbitráž.

„V momentu, kdy někdo neplní kontrakt, který máte, je těžké se bavit o něčem jiném než náhradě škody,“ řekl Beneš na dotaz, zda ČEZ s ruským Gazpromem jedná o dodávkách na příští rok. Výpadky v dodávkách podle něj ČEZ jasně poškodily. „Je to ve vyšších stovkách milionů až v prvních miliardách korun, logicky to budeme vymáhat,“ řekl. Otázkou podle něj je, co se povede vymoct.

Místo prodlužování kontraktů je podle Beneše cestou naopak hledání jiných zdrojů. ČR od září získává plyn například z LNG terminálu v nizozemském přístavu Eemshaven, ve kterém má pronajatý prostor pro tři miliardy metrů krychlových plynu. Spotřeba plynu v ČR loni přesáhla devět miliard metrů krychlových. „V Nizozemsku jednáme o navýšení. Jsou to jednotky miliard kubíků,“ řekl dále Beneš.

Ruská energetická válka proti Evropě začala loni zhruba rok před letošní únorovou invazí na Ukrajinu, uvedl Beneš. Rusko podle něj nenápadně přestalo dodávat plyn, úroveň naplněnosti zásobníků klesala. „Byl to plíživý tah ze strany Ruska,“ podotkl. Přímé následky ruské geopolitiky podle něj zapříčinily až devět desetin z nárůstu cen.

Nyní očekává spíš zklidnění, na trzích jsou podle něj patrná všechna politická opatření. Výrazné zklidnění podle něj znamená i výsledek jednání EU z tohoto týdne, při které lídři EU podpořili dobrovolné společné nákupy plynu či mechanismus cenové korekce v případě mimořádného zdražení.

Zklidnění hysterie

Předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Beneš se v pořadu Otázky Václava Moravce vyjádřil také k současným energetickým opatřením. „Ceny se mění každý den a trhy jsou senzitivní, není to dotažené, shoda u politiků tam ještě není. Výrazné zklidnění na trzích je záležitost dlouhodobější.“

„Má to dva základní faktory, a to zklidnění na Ukrajině a energetickou nezávislost Evropy na Rusku. Čelíme ekonomické válce s Ruskem, v tuto chvíli budeme dělat všechny ty krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé kroky, a v řádu několika let se ta situace bude uklidňovat,“ doplnil Beneš.

Nejvyšší ceny energií byly podle Beneše v srpnu. „Ceny jsou extrémně vysoké ze dvou hlavních důvodů, a oba se týkají Ruska. Na trzích panuje hysterie, to je hlavní problém.“

„Chování nakupujících a prodávajících na burze je těžko předpověditelné a trhy se vždy chovají jinak. Velmi důležitý faktor je, že člověk je rozumný tvor, ale jeho chování je ovlivněno emocemi, a pokud se bude řídit emocemi i nadále, tak se ty trhy neuklidní. Ty ceny nezačaly růst s válkou na Ukrajině, nastaly už loni na podzim. Může za to také matička příroda, protože málo foukalo,“ vyjádřila se k tématu předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová.

Podle programového ředitele Svazu moderní energetiky Martina Sedláka se situace začíná uklidňovat. „Evropa má velmi plné zásobníky, konkrétně 92 procent naplněnosti zásobníků. Evropa je připravená, a to také uklidňuje celou situaci. Záleží samozřejmě také na vlivu počasí.“

„Před válkou přicházelo 40 procent plynu z Ruska, nahradili jsme ho LNG, zvýšením dodávek norského plynu a hledáme další dodavatele. Evropa válku s Ruskem začíná pomalu vyhrávat,“ dodal Sedlák.

Šéf ČEZu souhlasil se Sedlákem. „Mělo by se to začít zklidňovat, určitě začnou fungovat ta evropská opatření. Rusko přestalo pomalu a jistě dodávat do Evropy plyn, do toho přišlo bezvětrné počasí.“

Přemrštěné zálohy

„Většina domácností má stále fixované ceny. Energetický regulační úřad se ale podílí na odhalení nekalých praktik u přemrštěných cen záloh. V některých případech to bohužel nejde změnit. Jsou tady ty impulzy od politiků, které by měly pomoct,“ řekl v Otázkách Václava Moravce Sedlák.

„Já bych viděl řešení v tom, že by vláda měla kombinovat statut zranitelného zákazníka s dalšími plošnějšími opatřeními. Česko tento statut ještě nemá, ale pracuje se na tom,“ vysvětlil Sedlák.

Beneš avizoval, že ČEZ nabízí svým zákazníkům možnost splátkového kalendáře jako za covidu. „My už to děláme a budeme to dělat pro všechny, kdo to bude potřebovat. Zatím těch domácností není moc, ale čekáme významný nárůst na jaře, a my to pro všechny zajistíme.“

Podle Drábové odhad ušetření 10 až 15 procent nebude nijak zvlášť bolet. „Je to jenom drobná změna. Jsou ale skupiny lidí, co už nemůžou šetřit a těm se musí pomoct.