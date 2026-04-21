Jak bude otevřeno 1. a 8. května? Během jednoho svátku musí obchodníci zavřít

Autor: ,
  6:57
Letos oba květnové svátky prodlouží víkendy, ale rovněž zamíchají s otevírací dobou v obchodech. Ta se řídí zákonem, který nařizuje, že obchody s plochou nad 200 čtverečních metrů musí mít zavřeno během některých svátků. Stejně jako na Velikonoce i květnové svátky zákon v tomto ohledu rozdělil.
Zavřený obchod - ilustrační snímek. | foto: Zoonar/Nikola Obradovic, Zoonar GmbH / AlamyProfimedia.cz

V pátek 1. května si zákazníci nakoupí v obchodech podle otevírací doby, tak jak jsou zvyklí.

Naopak o týden později, tedy v pátek 8. května, zůstanou velké obchody zavřené, protože podle zákona o prodejní době v maloobchodech mohou na Den vítězství zůstat otevřeny jen obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních. Výjimku mají prodejny na letištích, nádražích či ve zdravotních střediscích, velkoobchody, lékárny a čerpací stanice.

Otevřené tak zůstanou například prodejny BILLA na Letišti Václava Havla a na hlavních nádražích v Praze a Brně. Po oba svátky budou dostupné také obchody BILLA Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell a VIVA BILLA na čerpacích stanicích OMV.

Svátky a dny volna v roce 2026. Čeká nás šest prodloužených víkendů

„Zákazníky na změny v provozu upozorňujeme s dostatečným předstihem, aby si mohli své nákupy pohodlně naplánovat. Zejména před druhým květnovým svátkem doporučujeme myslet na to, že většina prodejen bude zavřená,“ poznamenala Dana Bratánková, vedoucí korporátní komunikace a Public Affairs společnosti BILLA Česká republika.

Zároveň podle ní BILLA zajišťuje dostupnost čerstvých potravin i během svátku. „A to prostřednictvím vybraných prodejen na letišti, hlavních železničních stanicích a celkem 75 čerpacích stanicích Shell a OMV,“ vypočetla.

Fungovat mohou i rozvážkové služby.

Zákon, který přinutil větší obchodníky stáhnout výlohy o sedmi státních svátcích, platí od července 2016. O změnu se pokusila skupinka senátorů. Jejich návrh však Ústavní soud v březnu 2019 zamítl. Dodržování zákona kontroluje Česká obchodní inspekce (ČOI), která v minulosti ve zlomku případů udělovala pokuty.

Odbory si dlouhodobě přejí zákaz prodeje rozšířit na všechny státní svátky.

DatumDenSvátekOtevírací doba obchodů
1. 1. 2026čtvrtekDen obnovy českého státu, Nový rokzavřeno
3. 4. 2026pátekVelký pátekotevřeno
6. 4. 2026pondělíVelikonoční pondělízavřeno
1. 5. 2026pátekSvátek práceotevřeno
8. 5. 2026pátekDen vítězstvízavřeno
5. 7. 2026neděleDen slovanských věrozvěstů Cyrila a Metodějeotevřeno
6. 7. 2026pondělíDen upálení mistra Jana Husaotevřeno
28. 9. 2026pondělíDen české státnostizavřeno
28. 10. 2026středaDen vzniku samostatného československého státuzavřeno
17. 11. 2026úterýDen boje za svobodu a demokraciiotevřeno
24. 12. 2026čtvrtekŠtědrý denotevřeno do 12 hodin
25. 12. 2026pátek1. svátek vánočnízavřeno
26. 12. 2026sobota2. svátek vánočnízavřeno

Co se v květnu slavíme?

1. květen jako Svátek práce se slaví od roku 1890. Zavedla ho mezinárodní dělnická organizace II. internacionála jako připomínku krvavě potlačené demonstrace v Chicagu za osmihodinovou pracovní dobu. V Československu byl uzákoněn v roce 1925, tehdy ale ještě nebyl spojený s dnem pracovního volna. Tím se stal až od roku 1952. V současnosti patří 1. květen ke svátkům, které zákon označuje jako ostatní svátky.

8. květen se v Česku, respektive Československu, slaví až od roku 1991. Předtím se konec druhé světové války připomínal o den později, 9. května. A měnil se také jeho název. Zpočátku to byl Den osvobození Československa Rudou armádou, poté Den osvobození od fašismu, později jen krátce Den osvobození a od roku 2004 je 8. květen Dnem vítězství.

Zákon ho řadí mezi státní svátky, to znamená, že má připomínat „tradice, ušlechtilé cíle a dějinné zvraty, na nichž je budována česká státnost“.

Vstoupit do diskuse

Viceprezident USA Vance odletí do Pákistánu na další kolo jednání s Íránci

Americký prezident J. D. Vance na jednání s íránskou delegací v Islámábádu....

Potočnice lékařská je originální superpotravina. Na sendvič, do polévky či ke steaku

Dietní a velmi zdravá - to je polévka z potočnice

Analýza

Léto bez masa a piva. Proč Británie tak trpí válkou proti Íránu?

Britská média bijí na poplach. V létě, kdy se bude v USA a Mexiku konat...

Čeká nás spolupráce na jaderném odstrašování, oznámil Macron v Polsku

Polský premiér Donald Tusk a francouzský prezident Emmanuel Macron uzavřeli...

Česko si předvolalo ruského velvyslance. To vy porušujete mezinárodní právo, řekl

Velvyslanec Ruské federace Alexandr Zmejevskij přijel na Pražský hrad za...

Japonsko po silném zemětřesení zasáhla tsunami. Hrozí další, obří otřesy

Japonsko zasáhlo silné zemětřesení, úřady varovaly před vlnou tsunami. (20....

Poslední slovo

Seriál Zakázané technologie pokračuje aneb Kdyby se vývoj termonukleární energetiky řádně podporoval…

Ondřej Neff

Znamená Tchaj-wan pro Česko málo? Bez něj se ale třeba nevyrobí vůbec žádné auto

Výroba Land Roverů stojí kvůli hackerskému útoku už několik dní.

Zbrojovka se vrací do první ligy! Po remíze Artisu s Táborskem má o postupu jasno

Gólová radost Gjorgievskiho ze Zbrojovky v zápase s Artisem

Trump pochybuje o prodloužení příměří. Cesta Vance do Pákistánu vzbuzuje otázky

Jednání mezi USA a Íránem v Islámábádu, kterého se zúčastnil viceprezident J....

„Chci 50 milionů nebo dám do výživy jed.“ Vyděračská hrozba přišla firmě v e-mailu

Dětská výživa Hipp.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.