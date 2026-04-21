V pátek 1. května si zákazníci nakoupí v obchodech podle otevírací doby, tak jak jsou zvyklí.
Naopak o týden později, tedy v pátek 8. května, zůstanou velké obchody zavřené, protože podle zákona o prodejní době v maloobchodech mohou na Den vítězství zůstat otevřeny jen obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních. Výjimku mají prodejny na letištích, nádražích či ve zdravotních střediscích, velkoobchody, lékárny a čerpací stanice.
Otevřené tak zůstanou například prodejny BILLA na Letišti Václava Havla a na hlavních nádražích v Praze a Brně. Po oba svátky budou dostupné také obchody BILLA Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell a VIVA BILLA na čerpacích stanicích OMV.
„Zákazníky na změny v provozu upozorňujeme s dostatečným předstihem, aby si mohli své nákupy pohodlně naplánovat. Zejména před druhým květnovým svátkem doporučujeme myslet na to, že většina prodejen bude zavřená,“ poznamenala Dana Bratánková, vedoucí korporátní komunikace a Public Affairs společnosti BILLA Česká republika.
Zároveň podle ní BILLA zajišťuje dostupnost čerstvých potravin i během svátku. „A to prostřednictvím vybraných prodejen na letišti, hlavních železničních stanicích a celkem 75 čerpacích stanicích Shell a OMV,“ vypočetla.
Fungovat mohou i rozvážkové služby.
Zákon, který přinutil větší obchodníky stáhnout výlohy o sedmi státních svátcích, platí od července 2016. O změnu se pokusila skupinka senátorů. Jejich návrh však Ústavní soud v březnu 2019 zamítl. Dodržování zákona kontroluje Česká obchodní inspekce (ČOI), která v minulosti ve zlomku případů udělovala pokuty.
Odbory si dlouhodobě přejí zákaz prodeje rozšířit na všechny státní svátky.
|Datum
|Den
|Svátek
|Otevírací doba obchodů
|1. 1. 2026
|čtvrtek
|Den obnovy českého státu, Nový rok
|zavřeno
|3. 4. 2026
|pátek
|Velký pátek
|otevřeno
|6. 4. 2026
|pondělí
|Velikonoční pondělí
|zavřeno
|1. 5. 2026
|pátek
|Svátek práce
|otevřeno
|8. 5. 2026
|pátek
|Den vítězství
|zavřeno
|5. 7. 2026
|neděle
|Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
|otevřeno
|6. 7. 2026
|pondělí
|Den upálení mistra Jana Husa
|otevřeno
|28. 9. 2026
|pondělí
|Den české státnosti
|zavřeno
|28. 10. 2026
|středa
|Den vzniku samostatného československého státu
|zavřeno
|17. 11. 2026
|úterý
|Den boje za svobodu a demokracii
|otevřeno
|24. 12. 2026
|čtvrtek
|Štědrý den
|otevřeno do 12 hodin
|25. 12. 2026
|pátek
|1. svátek vánoční
|zavřeno
|26. 12. 2026
|sobota
|2. svátek vánoční
|zavřeno
Co se v květnu slavíme?
1. květen jako Svátek práce se slaví od roku 1890. Zavedla ho mezinárodní dělnická organizace II. internacionála jako připomínku krvavě potlačené demonstrace v Chicagu za osmihodinovou pracovní dobu. V Československu byl uzákoněn v roce 1925, tehdy ale ještě nebyl spojený s dnem pracovního volna. Tím se stal až od roku 1952. V současnosti patří 1. květen ke svátkům, které zákon označuje jako ostatní svátky.
8. květen se v Česku, respektive Československu, slaví až od roku 1991. Předtím se konec druhé světové války připomínal o den později, 9. května. A měnil se také jeho název. Zpočátku to byl Den osvobození Československa Rudou armádou, poté Den osvobození od fašismu, později jen krátce Den osvobození a od roku 2004 je 8. květen Dnem vítězství.
Zákon ho řadí mezi státní svátky, to znamená, že má připomínat „tradice, ušlechtilé cíle a dějinné zvraty, na nichž je budována česká státnost“.