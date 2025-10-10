Následující dny jsou spojené s trojicí významných svátků:
- úterý 28. října – Den vzniku samostatného československého státu
- pondělí 17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii
Otevírací doba obchodů o svátcích
Už od října 2016 platí zákon, který obchodníkům s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních nařizuje nechat v určité dny zatažené rolety. V podzimních měsících se však vztahuje jen na dva dny.
Obchody budou muset zůstat zavřené na Den vzniku samostatného československého státu 28. října, jenž bude v úterý. Na pondělní Den boje za svobodu a demokracii 17. listopadu se však nevztahuje.
Kde může zůstat otevřeno
Zákon nijak neovlivní provoz prodejen s plochou do 200 metrů čtverečních, ale ani některé větší, na které se vztahují výjimky. Jde zejména o prodejny na nádražích či letištích. Otevřené také mohou zůstat všechny čerpací stanice, lékárny a nově také výdejny zboží z e-shopů.
Rozhodnutí je však na provozovatelích – někde se rozhodnou obchod uzavřít, i když se na ně povinnost nevztahuje.
Co svátky připomínají
Den vzniku samostatného československého státu
Otevírací doba během svátků
Svátek připomíná vznik Československa v roce 1918. Právě 28. října večer tehdy Národní výbor československý schválil zákon o zřízení samostatného státu a vydal provolání „Lide československý“.
Den boje za svobodu a demokracii
Každoroční 17. listopad upomíná na den uzavření vysokých škol nacisty v roce 1939 a počátek sametové revoluce v roce 1989.
