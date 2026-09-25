Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Den české státnosti prodlouží víkend. Kde nakoupíte během 28. září

Autor:
  6:37
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
V supermarketu (ilustrační foto)

V supermarketu (ilustrační foto) | foto: Shutterstock

Letošní Den české státnosti připadá na pondělí, a proto prodlouží poslední zářijový víkend o jeden den. Rovněž také, jako většina státních svátků, zamíchá s otevírací dobou v obchodech. Ta se řídí zákonem, který nařizuje, že obchody s plochou nad 200 čtverečních metrů musí mít zavřeno během některých svátků.

Během Den české státnosti musí podle zákona zůstat velké obchody zavřené.

Mohou zůstat otevřeny jen obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních. Výjimku mají prodejny na letištích, nádražích či ve zdravotních střediscích, velkoobchody, lékárny a čerpací stanice.

„Náš průzkum ukázal, že více než 80 % Čechů si není jistých nebo zcela neví, během kterých státních svátků musí být obchody uzavřené. Den české státnosti letos připadá na pondělí, proto zákazníkům připomínáme, že všechny prodejny BILLA budou až na výjimky zavřené. K dispozici jsou jim naše prodejny na nádražích a letišti nebo rozsáhlá síť prodejen na čerpacích stanicích,“ připomněl manažer externí komunikace společnosti BILLA ČR Petr Kubíček.

Svátky nejsou od toho, aby stát zamykal dveře obchodů. Lidovci, přestaňte lidem kecat do života

Dodal, že během státního svátku zůstane otevřeno celkem 75 prodejen BILLA na čerpacích stanicích po celé republice. Na 71 čerpacích stanicích Shell funguje koncept BILLA stop & shop, další čtyři prodejny VIVA BILLA jsou součástí čerpacích stanic OMV. Kromě základních potravin zde pořídí i čerstvé ovoce a zeleninu, mléčné výrobky, pravidelně rozpékané pečivo nebo hotová jídla pro rychlý nákup na cestách i domů.

Otevřené zůstanou rovněž prodejny BILLA na hlavním nádraží v Praze, na hlavním nádraží v Brně a na Letišti Václava Havla Praha.

Stažené rolety a rodinné hodnoty. Proč český zákonodárce nezavřel raději hospody?

Zákon, který přinutil větší obchodníky stáhnout výlohy o sedmi státních svátcích, platí od července 2016. O změnu se pokusila skupinka senátorů. Jejich návrh však Ústavní soud v březnu 2019 zamítl. Dodržování zákona kontroluje Česká obchodní inspekce (ČOI), která v minulosti ve zlomku případů udělovala pokuty.

Odbory si dlouhodobě přejí zákaz prodeje rozšířit na všechny státní svátky.

DatumDenSvátekOtevírací doba obchodů
1. 1. 2026čtvrtekDen obnovy českého státu, Nový rokzavřeno
3. 4. 2026pátekVelký pátekotevřeno
6. 4. 2026pondělíVelikonoční pondělízavřeno
1. 5. 2026pátekSvátek práceotevřeno
8. 5. 2026pátekDen vítězstvízavřeno
5. 7. 2026neděleDen slovanských věrozvěstů Cyrila a Metodějeotevřeno
6. 7. 2026pondělíDen upálení mistra Jana Husaotevřeno
28. 9. 2026pondělíDen české státnostizavřeno
28. 10. 2026středaDen vzniku samostatného československého státuzavřeno
17. 11. 2026úterýDen boje za svobodu a demokraciiotevřeno
24. 12. 2026čtvrtekŠtědrý denotevřeno do 12 hodin
25. 12. 2026pátek1. svátek vánočnízavřeno
26. 12. 2026sobota2. svátek vánočnízavřeno

Co 28. září slavíme?

Česko si 28. září připomíná bohoslužbami, poutěmi i lidovými slavnostmi světce a hlavního patrona české země, svatého Václava. V roce 2000 bylo výročí Václavovy smrti uzákoněno jako Den české státnosti.

Proč slavíme 28. září jako Den české státnosti? Kdo byl svatý Václav?

Svatováclavské slavnosti, jarmarky, vinobraní, hody či dny otevřených dveří se konají na mnoha místech republiky.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.