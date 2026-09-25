Během Den české státnosti musí podle zákona zůstat velké obchody zavřené.
Mohou zůstat otevřeny jen obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních. Výjimku mají prodejny na letištích, nádražích či ve zdravotních střediscích, velkoobchody, lékárny a čerpací stanice.
„Náš průzkum ukázal, že více než 80 % Čechů si není jistých nebo zcela neví, během kterých státních svátků musí být obchody uzavřené. Den české státnosti letos připadá na pondělí, proto zákazníkům připomínáme, že všechny prodejny BILLA budou až na výjimky zavřené. K dispozici jsou jim naše prodejny na nádražích a letišti nebo rozsáhlá síť prodejen na čerpacích stanicích,“ připomněl manažer externí komunikace společnosti BILLA ČR Petr Kubíček.
|
Svátky nejsou od toho, aby stát zamykal dveře obchodů. Lidovci, přestaňte lidem kecat do života
Dodal, že během státního svátku zůstane otevřeno celkem 75 prodejen BILLA na čerpacích stanicích po celé republice. Na 71 čerpacích stanicích Shell funguje koncept BILLA stop & shop, další čtyři prodejny VIVA BILLA jsou součástí čerpacích stanic OMV. Kromě základních potravin zde pořídí i čerstvé ovoce a zeleninu, mléčné výrobky, pravidelně rozpékané pečivo nebo hotová jídla pro rychlý nákup na cestách i domů.
Otevřené zůstanou rovněž prodejny BILLA na hlavním nádraží v Praze, na hlavním nádraží v Brně a na Letišti Václava Havla Praha.
|
Stažené rolety a rodinné hodnoty. Proč český zákonodárce nezavřel raději hospody?
Zákon, který přinutil větší obchodníky stáhnout výlohy o sedmi státních svátcích, platí od července 2016. O změnu se pokusila skupinka senátorů. Jejich návrh však Ústavní soud v březnu 2019 zamítl. Dodržování zákona kontroluje Česká obchodní inspekce (ČOI), která v minulosti ve zlomku případů udělovala pokuty.
Odbory si dlouhodobě přejí zákaz prodeje rozšířit na všechny státní svátky.
|Datum
|Den
|Svátek
|Otevírací doba obchodů
|1. 1. 2026
|čtvrtek
|Den obnovy českého státu, Nový rok
|zavřeno
|3. 4. 2026
|pátek
|Velký pátek
|otevřeno
|6. 4. 2026
|pondělí
|Velikonoční pondělí
|zavřeno
|1. 5. 2026
|pátek
|Svátek práce
|otevřeno
|8. 5. 2026
|pátek
|Den vítězství
|zavřeno
|5. 7. 2026
|neděle
|Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
|otevřeno
|6. 7. 2026
|pondělí
|Den upálení mistra Jana Husa
|otevřeno
|28. 9. 2026
|pondělí
|Den české státnosti
|zavřeno
|28. 10. 2026
|středa
|Den vzniku samostatného československého státu
|zavřeno
|17. 11. 2026
|úterý
|Den boje za svobodu a demokracii
|otevřeno
|24. 12. 2026
|čtvrtek
|Štědrý den
|otevřeno do 12 hodin
|25. 12. 2026
|pátek
|1. svátek vánoční
|zavřeno
|26. 12. 2026
|sobota
|2. svátek vánoční
|zavřeno
Co 28. září slavíme?
Česko si 28. září připomíná bohoslužbami, poutěmi i lidovými slavnostmi světce a hlavního patrona české země, svatého Václava. V roce 2000 bylo výročí Václavovy smrti uzákoněno jako Den české státnosti.
|
Proč slavíme 28. září jako Den české státnosti? Kdo byl svatý Václav?
Svatováclavské slavnosti, jarmarky, vinobraní, hody či dny otevřených dveří se konají na mnoha místech republiky.