Bude otevřeno 5. července? Co udělá Den slovanských věrozvěstů s otevírací dobou

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  6:00
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Nákup v taškách (ilustrační foto)

Nákup v taškách (ilustrační foto) | foto: Shutterstock

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. července letos připadá na neděli. Jak se státní svátek odrazí v otevírací době obchodů? Zákon totiž nařizuje, že obchody s plochou nad 200 čtverečních metrů musí mít zavřeno během některých svátků.

Zákon o prodejní době v maloobchodě se na svátek 5. července nevztahuje a obchody mohou mít otevřeno.

Svátek v zahraničí

V okolních zemích se tento svátek slaví pouze na Slovensku, kde si připomínají svátek svatého Cyrila a Metoděje. U východních sousedů, stejně jako u nás, zůstávají tento den obchody otevřené. Oproti loňsku jde o změnu, nový konsolidační balíček totiž omezil počet dnů, v nichž měly obchody povinně zavřeno.

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Kdy musí být zavřeno?

Zákon, který přinutil větší obchodníky v Česku stáhnout výlohy o sedmi státních svátcích, platí od července 2016. O změnu se pokusila skupinka senátorů. Jejich návrh však Ústavní soud v březnu 2019 zamítl. Dodržování zákona kontroluje Česká obchodní inspekce (ČOI), která v minulosti ve zlomku případů udělovala pokuty.

Odbory si dlouhodobě přejí zákaz prodeje rozšířit na všechny státní svátky.

DatumDenSvátekOtevírací doba obchodů
1. 1. 2026čtvrtekDen obnovy českého státu, Nový rokzavřeno
3. 4. 2026pátekVelký pátekotevřeno
6. 4. 2026pondělíVelikonoční pondělízavřeno
1. 5. 2026pátekSvátek práceotevřeno
8. 5. 2026pátekDen vítězstvízavřeno
5. 7. 2026neděleDen slovanských věrozvěstů Cyrila a Metodějeotevřeno
6. 7. 2026pondělíDen upálení mistra Jana Husaotevřeno
28. 9. 2026pondělíDen české státnostizavřeno
28. 10. 2026středaDen vzniku samostatného československého státuzavřeno
17. 11. 2026úterýDen boje za svobodu a demokraciiotevřeno
24. 12. 2026čtvrtekŠtědrý denotevřeno do 12 hodin
25. 12. 2026pátek1. svátek vánočnízavřeno
26. 12. 2026sobota2. svátek vánočnízavřeno

Co slavíme 5. července?

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje je státním svátkem od roku 1990 a stejně jako další významná data má připomínat základní milníky vývoje státu, ale i tradice, cíle a historické události, které jsou základem české státnosti.

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Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje upomíná na příchod křesťanských misionářů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v roce 863. Připomíná přihlášení se ke křesťanské civilizaci a také začátek používání slovanského jazyka jako jazyka církevního.

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