Zákon o prodejní době v maloobchodě se na svátek 5. července nevztahuje a obchody mohou mít otevřeno.
Svátek v zahraničí
V okolních zemích se tento svátek slaví pouze na Slovensku, kde si připomínají svátek svatého Cyrila a Metoděje. U východních sousedů, stejně jako u nás, zůstávají tento den obchody otevřené. Oproti loňsku jde o změnu, nový konsolidační balíček totiž omezil počet dnů, v nichž měly obchody povinně zavřeno.
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Kdy musí být zavřeno?
Zákon, který přinutil větší obchodníky v Česku stáhnout výlohy o sedmi státních svátcích, platí od července 2016. O změnu se pokusila skupinka senátorů. Jejich návrh však Ústavní soud v březnu 2019 zamítl. Dodržování zákona kontroluje Česká obchodní inspekce (ČOI), která v minulosti ve zlomku případů udělovala pokuty.
Odbory si dlouhodobě přejí zákaz prodeje rozšířit na všechny státní svátky.
|Datum
|Den
|Svátek
|Otevírací doba obchodů
|1. 1. 2026
|čtvrtek
|Den obnovy českého státu, Nový rok
|zavřeno
|3. 4. 2026
|pátek
|Velký pátek
|otevřeno
|6. 4. 2026
|pondělí
|Velikonoční pondělí
|zavřeno
|1. 5. 2026
|pátek
|Svátek práce
|otevřeno
|8. 5. 2026
|pátek
|Den vítězství
|zavřeno
|5. 7. 2026
|neděle
|Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
|otevřeno
|6. 7. 2026
|pondělí
|Den upálení mistra Jana Husa
|otevřeno
|28. 9. 2026
|pondělí
|Den české státnosti
|zavřeno
|28. 10. 2026
|středa
|Den vzniku samostatného československého státu
|zavřeno
|17. 11. 2026
|úterý
|Den boje za svobodu a demokracii
|otevřeno
|24. 12. 2026
|čtvrtek
|Štědrý den
|otevřeno do 12 hodin
|25. 12. 2026
|pátek
|1. svátek vánoční
|zavřeno
|26. 12. 2026
|sobota
|2. svátek vánoční
|zavřeno
Co slavíme 5. července?
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje je státním svátkem od roku 1990 a stejně jako další významná data má připomínat základní milníky vývoje státu, ale i tradice, cíle a historické události, které jsou základem české státnosti.
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Přežití Hus s Metodějem. Státní svátky mohou být i zamyšlením nad pravoslavím
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje upomíná na příchod křesťanských misionářů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v roce 863. Připomíná přihlášení se ke křesťanské civilizaci a také začátek používání slovanského jazyka jako jazyka církevního.
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