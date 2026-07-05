Nakoupíme na Den upálení mistra Jana Husa? Otevírací doba 6. července

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  6:00
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Druhý červencový svátek Den upálení mistra Jana Husa prodlouží víkend o jeden den. Jak se tento svátek, který letos připadá na pondělí odrazí v otevírací době obchodů? Zákon totiž nařizuje, že obchody s plochou nad 200 čtverečních metrů musí mít zavřeno během některých svátků.

Zákon o prodejní době v maloobchodě se na svátek 6. července nevztahuje a obchody mohou mít otevřeno.

„Během celého léta, včetně státních svátků, zůstávají všechny naše prodejny otevřené podle standardní otevírací doby. Při cestování autem mohou zákazníci využít více než 75 našich prodejních míst na čerpacích stanicích,“ uvedl manažer externí komunikace společnosti BILLA ČR Petr Kubíček.

Připomněl i prodejny na hlavních nádražích v Praze a Brně a na pražském letišti i partnerské prodejny na čerpacích stanicích Shell a VIVA BILLA na stanicích OMV.

Svátek Den upálení mistra Jana Husa je ryze český a v okolních zemích ho neslaví.

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Kdy musí být zavřeno?

Zákon, který přinutil větší obchodníky v Česku stáhnout výlohy o sedmi státních svátcích, platí od července 2016. O změnu se pokusila skupinka senátorů. Jejich návrh však Ústavní soud v březnu 2019 zamítl. Dodržování zákona kontroluje Česká obchodní inspekce (ČOI), která v minulosti ve zlomku případů udělovala pokuty.

Odbory si dlouhodobě přejí zákaz prodeje rozšířit na všechny státní svátky.

DatumDenSvátekOtevírací doba obchodů
1. 1. 2026čtvrtekDen obnovy českého státu, Nový rokzavřeno
3. 4. 2026pátekVelký pátekotevřeno
6. 4. 2026pondělíVelikonoční pondělízavřeno
1. 5. 2026pátekSvátek práceotevřeno
8. 5. 2026pátekDen vítězstvízavřeno
5. 7. 2026neděleDen slovanských věrozvěstů Cyrila a Metodějeotevřeno
6. 7. 2026pondělíDen upálení mistra Jana Husaotevřeno
28. 9. 2026pondělíDen české státnostizavřeno
28. 10. 2026středaDen vzniku samostatného československého státuzavřeno
17. 11. 2026úterýDen boje za svobodu a demokraciiotevřeno
24. 12. 2026čtvrtekŠtědrý denotevřeno do 12 hodin
25. 12. 2026pátek1. svátek vánočnízavřeno
26. 12. 2026sobota2. svátek vánočnízavřeno

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Co slavíme 6. července?

Den upálení mistra Jana Husa je státním svátkem od roku 1990 a stejně jako další významná data připomíná základní milníky vývoje státu, ale i tradice, cíle a historické události, které jsou základem české státnosti. Den upálení mistra Jana Husa upomíná na popravu kněze Jana Husa roku 1415 v Kostnici 6. červenec. Odsouzen byl jako kacíř po kritizování mravního úpadku katolické církve. Připomíná nejvyšší oběť, kterou může jedinec přinést za své přesvědčení.

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