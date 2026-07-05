Zákon o prodejní době v maloobchodě se na svátek 6. července nevztahuje a obchody mohou mít otevřeno.
„Během celého léta, včetně státních svátků, zůstávají všechny naše prodejny otevřené podle standardní otevírací doby. Při cestování autem mohou zákazníci využít více než 75 našich prodejních míst na čerpacích stanicích,“ uvedl manažer externí komunikace společnosti BILLA ČR Petr Kubíček.
Připomněl i prodejny na hlavních nádražích v Praze a Brně a na pražském letišti i partnerské prodejny na čerpacích stanicích Shell a VIVA BILLA na stanicích OMV.
Svátek Den upálení mistra Jana Husa je ryze český a v okolních zemích ho neslaví.
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Kdy musí být zavřeno?
Zákon, který přinutil větší obchodníky v Česku stáhnout výlohy o sedmi státních svátcích, platí od července 2016. O změnu se pokusila skupinka senátorů. Jejich návrh však Ústavní soud v březnu 2019 zamítl. Dodržování zákona kontroluje Česká obchodní inspekce (ČOI), která v minulosti ve zlomku případů udělovala pokuty.
Odbory si dlouhodobě přejí zákaz prodeje rozšířit na všechny státní svátky.
|Datum
|Den
|Svátek
|Otevírací doba obchodů
|1. 1. 2026
|čtvrtek
|Den obnovy českého státu, Nový rok
|zavřeno
|3. 4. 2026
|pátek
|Velký pátek
|otevřeno
|6. 4. 2026
|pondělí
|Velikonoční pondělí
|zavřeno
|1. 5. 2026
|pátek
|Svátek práce
|otevřeno
|8. 5. 2026
|pátek
|Den vítězství
|zavřeno
|5. 7. 2026
|neděle
|Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
|otevřeno
|6. 7. 2026
|pondělí
|Den upálení mistra Jana Husa
|otevřeno
|28. 9. 2026
|pondělí
|Den české státnosti
|zavřeno
|28. 10. 2026
|středa
|Den vzniku samostatného československého státu
|zavřeno
|17. 11. 2026
|úterý
|Den boje za svobodu a demokracii
|otevřeno
|24. 12. 2026
|čtvrtek
|Štědrý den
|otevřeno do 12 hodin
|25. 12. 2026
|pátek
|1. svátek vánoční
|zavřeno
|26. 12. 2026
|sobota
|2. svátek vánoční
|zavřeno
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Česká socha připomíná v Kostnici osud mistra Jana Husa. Jde o hořící kalich
Co slavíme 6. července?
Den upálení mistra Jana Husa je státním svátkem od roku 1990 a stejně jako další významná data připomíná základní milníky vývoje státu, ale i tradice, cíle a historické události, které jsou základem české státnosti. Den upálení mistra Jana Husa upomíná na popravu kněze Jana Husa roku 1415 v Kostnici 6. červenec. Odsouzen byl jako kacíř po kritizování mravního úpadku katolické církve. Připomíná nejvyšší oběť, kterou může jedinec přinést za své přesvědčení.
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