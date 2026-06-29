Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje letos připadá na neděli 5. července, výročí upálení mistra Jana Husa pak připomene státní svátek hned o den později.
Zákon o prodejní době v maloobchodě se na svátky 5. a 6. července však nevztahuje a obchody mohou mít otevřeno.
„Během celého léta, včetně státních svátků, zůstávají všechny naše prodejny otevřené podle standardní otevírací doby. Při cestování autem mohou zákazníci využít více než 75 našich prodejních míst na čerpacích stanicích,“ uvedl manažer externí komunikace společnosti BILLA ČR Petr Kubíček.
Připomněl i prodejny na hlavních nádražích v Praze a Brně a na pražském letišti a partnerské prodejny na čerpacích stanicích Shell a VIVA BILLA na stanicích OMV.
Svátky v zahraničí
V okolních zemích tyto svátky neslaví, kromě Slovenska, které si 5. července připomíná svátek sv. Cyrila a Metoděje. U východních sousedů, stejně jako u nás, zůstávají tento den obchody otevřené. Oproti loňsku jde o změnu, nový konsolidační balíček totiž omezil počet dnů, v nichž měly obchody povinně zavřeno.
Kdy musí být zavřeno?
Zákon, který přinutil větší obchodníky v Česku stáhnout výlohy o sedmi státních svátcích, platí od července 2016. O změnu se pokusila skupinka senátorů. Jejich návrh však Ústavní soud v březnu 2019 zamítl. Dodržování zákona kontroluje Česká obchodní inspekce (ČOI), která v minulosti ve zlomku případů udělovala pokuty.
Odbory si dlouhodobě přejí zákaz prodeje rozšířit na všechny státní svátky.
|Datum
|Den
|Svátek
|Otevírací doba obchodů
|1. 1. 2026
|čtvrtek
|Den obnovy českého státu, Nový rok
|zavřeno
|3. 4. 2026
|pátek
|Velký pátek
|otevřeno
|6. 4. 2026
|pondělí
|Velikonoční pondělí
|zavřeno
|1. 5. 2026
|pátek
|Svátek práce
|otevřeno
|8. 5. 2026
|pátek
|Den vítězství
|zavřeno
|5. 7. 2026
|neděle
|Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
|otevřeno
|6. 7. 2026
|pondělí
|Den upálení mistra Jana Husa
|otevřeno
|28. 9. 2026
|pondělí
|Den české státnosti
|zavřeno
|28. 10. 2026
|středa
|Den vzniku samostatného československého státu
|zavřeno
|17. 11. 2026
|úterý
|Den boje za svobodu a demokracii
|otevřeno
|24. 12. 2026
|čtvrtek
|Štědrý den
|otevřeno do 12 hodin
|25. 12. 2026
|pátek
|1. svátek vánoční
|zavřeno
|26. 12. 2026
|sobota
|2. svátek vánoční
|zavřeno
Co 5. a 6. července slavíme?
Oba dny jsou státními svátky od roku 1990 a stejně jako další významná data mají připomínat základní milníky vývoje státu, ale i tradice, cíle a historické události, které jsou základem české státnosti.
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Tento den upomíná na příchod křesťanských misionářů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v roce 863. Připomíná přihlášení se ke křesťanské civilizaci a také začátek používání slovanského jazyka jako jazyka církevního.
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Přežití Hus s Metodějem. Státní svátky mohou být i zamyšlením nad pravoslavím
Den upálení mistra Jana Husa
Na popravu kněze Jana Husa roku 1415 v Kostnici upomíná 6. červenec. Odsouzen byl jako kacíř po kritizování mravního úpadku katolické církve. Připomíná nejvyšší oběť, kterou může jedinec přinést za své přesvědčení.