Otevírací doba 17. listopadu: Jak budou mít obchody otevřeno?

,
  7:08
V listopadu slavíme 17. listopadu Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Jak budou mít obchody otevřeno?

Ilustrační foto | foto: ČTK

Otevírací doba obchodů o svátcích

Od října 2016 platí zákon, který obchodníkům s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních nařizuje nechat v určité dny zatažené rolety.

Na pondělní Den boje za svobodu a demokracii 17. listopadu se však nevztahuje a obchody mohou otevřít.

Otevírací doba během svátků 2025

  • 17. listopadu – otevřeno
  • 24. 12. Štědrý den – otevřeno do 12:00
  • 25. 12. Boží hod vánoční – zavřeno
  • 26. 12. 2. svátek vánoční/ Štěpán – zavřeno

Zákon nijak neovlivňuje provoz prodejen s plochou do 200 metrů čtverečních, ale ani některé větší, na které se vztahují výjimky.

Jde zejména o prodejny na nádražích či letištích. Otevřené také mohou zůstat všechny čerpací stanice, lékárny a nově také výdejny zboží z e-shopů.

Rozhodnutí je však na provozovatelích – někde se rozhodnou obchod uzavřít, i když se na ně povinnost nevztahuje.

Co si 17. listopadu připomínáme

Kvíz: Co víte o 17. listopadu 1989

Každoroční 17. listopad slavíme jako Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Tento svátek upomíná na den uzavření vysokých škol nacisty v roce 1939 a počátek sametové revoluce v roce 1989.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.