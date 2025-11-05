Otevírací doba obchodů o svátcích
Už od října 2016 platí zákon, který obchodníkům s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních nařizuje nechat v určité dny zatažené rolety.
Na pondělní Den boje za svobodu a demokracii 17. listopadu se však nevztahuje a obchody mohou otevřít.
Otevírací doba během svátků 2025
Zákon nijak neovlivní provoz prodejen s plochou do 200 metrů čtverečních, ale ani některé větší, na které se vztahují výjimky.
Jde zejména o prodejny na nádražích či letištích. Otevřené také mohou zůstat všechny čerpací stanice, lékárny a nově také výdejny zboží z e-shopů.
Rozhodnutí je však na provozovatelích – někde se rozhodnou obchod uzavřít, i když se na ně povinnost nevztahuje.
Co si 17. listopadu připomínáme
Kvíz: Co víte o 17. listopadu 1989
Každoroční 17. listopad slavíme jako Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Tento svátek upomíná na den uzavření vysokých škol nacisty v roce 1939 a počátek sametové revoluce v roce 1989.