Otevírací doba na Silvestra a Nový rok
Od října 2016 platí zákon, který obchodníkům s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních nařizuje nechat v určité dny zatažené rolety. Mezi tyto dny nepatří poslední den roku, ale na Nový rok, kdy slavíme Den obnovy samostatného českého státu, budou mít velké obchody dveře zavřené.
Například BILLA oznámila, že poslední den roku bude většina jejích prodejen otevřená od 7:00 do 17:00.
Zákon nijak neovlivňuje provoz prodejen s plochou do 200 metrů čtverečních, ale ani některé větší, na které se vztahují výjimky. Jde zejména o prodejny na nádražích či letištích.
Například BILLA na Letišti Václava Havla má na Silvestra a Nový rok otevřeno od 7:00 do 21:00. Výjimku mají i prodejny na hlavních nádražích v Praze a Brně a v některých obchodních centrech.
Otevřené také mohou zůstat všechny čerpací stanice, lékárny a nově také výdejny zboží z e-shopů.
Rozhodnutí je však na provozovatelích – někde se rozhodnou obchod uzavřít, i když se na ně povinnost nevztahuje.
Pokud patříte mezi ty, kteří si rádi nechají nákup dovézt až ke dveřím, měli byste také zpozornět. Rozvážkové služby také mohou fungovat omezeně. Ale pokud si budete chtít objednat potraviny a jídlo z restaurací přes Wolt, nic vám v tom bránit nebude. Na Silvestra a na Nový rok bude Wolt fungovat standardně po celé republice.