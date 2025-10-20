V úterý 28. října oslavíme vznik Československa. Jak budou mít obchody otevřeno?

Matouš Waller
  7:17
Koncem října oslavíme 28. října Den vzniku samostatného československého státu. V listopadu pak nás čeká ještě jeden státní svátek a to 17. listopadu Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Jak budou mít v tyto dny obchody otevřeno?

Ilustrační foto | foto: ČTK

Následující dny jsou spojené s významnými svátky:

  • úterý 28. října – Den vzniku samostatného československého státu
  • pondělí 17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii

Otevírací doba obchodů o svátcích

Už od října 2016 platí zákon, který obchodníkům s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních nařizuje nechat v určité dny zatažené rolety. V podzimních měsících se však vztahuje jen na dva dny.

Obchody budou muset zůstat zavřené na Den vzniku samostatného československého státu 28. října, jenž bude v úterý. Na pondělní Den boje za svobodu a demokracii 17. listopadu se však nevztahuje.

Kde může zůstat otevřeno

Zákon nijak neovlivní provoz prodejen s plochou do 200 metrů čtverečních, ale ani některé větší, na které se vztahují výjimky. Jde zejména o prodejny na nádražích či letištích. Otevřené také mohou zůstat všechny čerpací stanice, lékárny a nově také výdejny zboží z e-shopů.

Rozhodnutí je však na provozovatelích – někde se rozhodnou obchod uzavřít, i když se na ně povinnost nevztahuje.

Co svátky připomínají

Den vzniku samostatného československého státu

Otevírací doba během svátků

  • 28. října – zavřeno
  • 17. listopadu – otevřeno

Svátek připomíná vznik Československa v roce 1918. Právě 28. října večer tehdy Národní výbor československý schválil zákon o zřízení samostatného státu a vydal provolání „Lide československý“.

Den boje za svobodu a demokracii

Každoroční 17. listopad upomíná na den uzavření vysokých škol nacisty v roce 1939 a počátek sametové revoluce v roce 1989.

