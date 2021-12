Otevírají se nové kilometry dálnic. Cesta do Krkonoš už v pátek zrychlí až o desítky minut

V pátek se zase svezou po čerstvě dostavěné části D11. Od Hradce Králové se dostanou po dalších 22 kilometrech až do Jaroměře. Terno je to pro řidiče, kteří míří třeba na krkonošské sjezdovky nebo do Polska. Cesta do Pece pod Sněžkou nebo Malé Úpy bude od konce týdne rychlejší.