Otrávených balení s dětskou výživou od HiPP může být až 12, píší rakouská média

Autor: ,
  7:20aktualizováno  7:20
Otrávených balení s dětskou výživou potravinářského výrobce HiPP by mohlo být až 12, dosud se přitom hovořilo o šesti baleních, z nichž pět se policii podařilo zajistit. Informují o tom rakouská média včetně veřejnoprávní stanice ORF, konkrétní zdroje ale neuvádějí.

Dětská výživa Hipp. | foto: ČTK

Případ vydírání firmy HiPP, která má sídlo v Německu, se bezprostředně týká Česka, Slovenska a Rakouska, kde se skleničky s výživou kontaminovanou jedem na krysy našly.

Podle rakouských médií neexistuje žádné potvrzení, že se do oběhu dostalo skutečně šest skleniček s výživou. Informaci o možných šesti dalších otrávených balení ale úřady nepotvrdily.

Bavorská policie uvedla, že v Německu, kde má firma HiPP centrálu, nebylo nalezeno žádné otrávené balení. Podle německé policie dvě balení úřady zajistily v České republice, dvě na Slovensku a jedno v Rakousku. Tam se dále pátrá po jednom dalším kontaminovaném balení. Mohlo být prodané ve městě Eisenstadt, které se nachází nedaleko hranic s Maďarskem. Není proto podle úřadů vyloučené, že ho koupil zákazník z této země.

Pátrání po otráveném balením se zaměřilo i na domovy pro seniory a nemocnice, výživu totiž zdravotníci a pečovatelé často používají pro seniory či handicapované.

Společnost HiPP dostala koncem března e-mail, ve které vyděrač podle listu Die Presse požadoval dva miliony eur (49 milionu korun). Zprávy si ale firma všimla až 16. dubna, kdy informovala policii. Společnost ke zpoždění uvedla, že e-mail přišel na obecnou adresu a nikoli do schránky konkrétního pracovníka.

V Česku se případem zabývají jihomoravští kriminalisté, hygienici i Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Česká policie uvedla, že míru ohrožení nepovažuje za vysokou. Kontaminované skleničky úřady nalezly v brněnském obchodě Tesco.

Rakouská Agentura pro zdraví a bezpečnost potravin (AGES) upozornila, že látky obsažené v jedech na krysy snižují srážlivost krve a jejich požití se může projevit krvácením z dásní či z nosu, modřinami nebo přítomností krve ve stolici. V takových případech je třeba neprodleně vyhledat lékaře.

Otrávených balení s dětskou výživou od HiPP může být až 12, píší rakouská média

Dětská výživa Hipp.

