Vedle vloček mezi žádané potraviny patří třeba luštěniny, ořechy nebo rybí konzervy. Řetězec si všímá také toho, jak lidé upravují jídla, která běžně jedí. Do snídaňových cereálií nebo salátů například přidávají semínka, aby zvýšili jejich obsah vlákniny, píše The Guardian s odkazem na výroční zprávu Waitrose.
Právě ovesné vločky daly trendu i druhou přezdívku. Na sociálních sítích se ujalo označení „oatzempic“, které spojuje anglické slovo pro oves s názvem léku. Podle řetězce se vliv léků na hubnutí promítá i do nákupních zvyklostí lidí, kteří je sami neužívají.
„Léky typu GLP-1 mění způsob, jakým lidé jedí a pijí, a to i u těch, kteří je neužívají,“ říká Joanne Lunnová z řetězce Waitrose. Podle ní zákazníci častěji dávají přednost menším porcím a vybírají si jídla, která jim i v menším množství dodají dostatek živin.
Méně alkoholu, více bílkovin
Podle průzkumu společnosti Worldpanel by Numerator užívalo v srpnu léky na hubnutí zhruba 2,6 milionu dospělých ve Velké Británii. Od února jich přibylo asi 700 tisíc. Domácností, v nichž alespoň jeden člověk užívá léky typu GLP-1, bylo podle průzkumu více než těch, kde žijí vegetariáni nebo lidé, kteří jedí ryby, ale nikoli jiné maso, dohromady.
Změna jídelníčku se přitom může promítnout do nákupů celé rodiny. Podle zprávy Waitrose má totiž téměř osm z deseti uživatelů těchto léků na starosti hlavní nákup potravin pro svou domácnost.
Řetězec se dotazoval více než čtyř tisíc zákazníků. Z těch, kteří užívali léky na hubnutí, 88 procent uvedlo, že kvůli nim začali nakupovat jinak. Více než polovina jedla více bílkovin a třetina omezila alkohol. Zhruba každý pátý začal užívat více doplňků stravy a podobný podíl častěji zařazoval do jídelníčku ryby.
Kaše s čili nebo višněmi
Z obyčejné ovesné kaše se mezitím stalo jídlo, s nímž na internetu experimentují tvůrci receptů. Do vloček přidávají například pastu miso, višně či pistáciové máslo. Zájem roste také o slané varianty, které lze připravit jako oběd nebo večeři.
„Pozorujeme, že lidé čím dál častěji sahají po slané ovesné kaši,“ říká Lunnová. Kdo chce omezit cukr a připravit si syté jídlo, může podle ní vločky uvařit ve vývaru a přidat pečenou zeleninu nebo trochu čili oleje.
Zpráva přináší také odhad toho, jaké chutě se mohou v roce 2027 objevit na britských pultech. Waitrose sází na kouřově sladkou chuť připáleného cukru, pro kterou používá označení „smugar“. Zákazníci by se s ní podle řetězce mohli setkat v pečivu, výrobcích na grilování nebo dezertech s lehce nahořklým karamelem, uzavírá The Guardian.