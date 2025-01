Pákistánské autoškoly posilují postavení žen. Nabízejí jim řízení motocyklu

Dvaadvacetiletá pákistánská studentka Laiba Rašídová doufá, že se její život změní, až se naučí řídit motocykl. Absolvuje výcvikový program, který učí ženy řídit dvoukolová vozidla v rušném městě Láhaur na východě země. Přestože je tento program starý již sedm let, ženy řídící motocykly jsou k vidění jen zřídka. V konzervativním islámském národě je společensky přijatelnější, když ženy řídí auto nebo se vezou na dvoukolce řízené mužským příbuzným.

V rodině Rašídové žádná žena neřídila. „Teď jsou všichni přesvědčeni, že ženy by měly být nezávislé při pohybu do škol, zaměstnání a na nákupy,“ řekla Rašídová agentuře Reuters během prvního dne v programu řízení motocyklu Women on Wheels (WOW), který zdarma nabízí dopravní policie v Láhauru. „Doufám, že to změní můj život, protože jsem závislá na bratrovi, aby mě vyzvedl a odvezl na vysokou školu,“ dodala.

„Řízení jednostopých vozidel ženami je kulturní a náboženské tabu,“ potvrdila Bushra Iqbal Hussainová, sociální aktivistka a ředitelka organizace Safe Childhood, která se zasazuje o bezpečnost dětí ženského pohlaví. Podle ní však nyní stále více žen mění tuto kulturu, podobně jako to udělaly v 80. letech minulého století s běžnými automobily, ve snaze snížit svou závislost na mužích při dojíždění.

Program WOW funguje od roku 2017, ale v posledních měsících se stává stále populárnějším, protože ceny automobilů prudce vzrostly a motocykly nabízejí levnější alternativu. „Stagnující růst mezd a vysoká inflace snížily kupní sílu střední třídy, takže pro mnoho domácností zůstaly motocykly jedinou schůdnou možností,“ uvedl analytik automobilového sektoru Muhammad Abrar Polani.

V rámci programu bylo vyškoleno nejméně 6 600 žen. „Do našeho tábora se zapojují ženy různého věku a z různých společenských vrstev,“ uvedla Humaira Rafaqatová, starší dopravní dozorkyně, která proškolila přibližně tisíc žen. „Mladé ženy se rychle učí, protože jsou nadšené a riskují.“

Třiadvacetiletá Ghania Razová, která studuje doktorát z kriminologie, je jednou z nich. Naučit se řídit dvoukolku jí podle ní přineslo hluboký pocit úspěchu. „Bylo to jako prolomit skleněný strop,“ řekla.

I šestatřicetiletá Shumaila Shafiqová, matka tří dětí a módní návrhářka na částečný úvazek, po absolvování programu jezdí na trhu a na dalších místech na manželově motocyklu. Navrhla dokonce speciální krátkou délku abáji, šatů, které používají konzervativní muslimky, aby je mohly nosit při řízení motocyklu. „Nošení dlouhé abáji s volným střihem představuje riziko, protože se může zamotat do kol,“ uzavřela pro agenturu Reuters.