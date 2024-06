Palác Lucerna mění majitele, Havlová prodala za miliardu většinový podíl

Dosavadní jediná majitelka Lucerny vložila podle Forbesu Lucernu do nově vytvořené společnosti Palác PL. V ní má nyní podíl 75 procent firma BTL Healthcare Technologies, jejímž vlastníkem je podle Evidence skutečných majitelů Jan Vild, a zbylá čtvrtina dál patří Dagmar Havlové, vdově po Ivanu Havlovi.

„S Honzou Vildem se známe od revoluce,“ řekla Havlová Forbesu. „Miliardářů, kteří by Lucernu zhltli, je spousta. Pro mě bylo důležité spojit se s někým, kdo zachová tradici, hodnoty a společenský účel celého místa,“ dodala.

K prodeji podílu v Lucerně se Havlová rozhodla kvůli vysokým nákladům na opravy paláce. „Všechno půjde na rozsáhlé rekonstrukce a do souvisejících oprav, já si z obchodu peníze neodnáším,“ uvedla k prodeji. Výnos z prodeje pomůže podle Forbesu pokrýt úvěry na dřívější rekonstrukci vzduchotechniky nebo instalaci výtahu pro handicapované. V plánu jsou do budoucna obnovy historického zábradlí na střešních terasách, části paláce směrem do Štěpánské ulice, pasáží nebo portálů.

„V Česku jsme na zelené louce vznikli, vyrostli na českých lidech a myslíme si, že máme zemi co vracet. Přesně lidem by měla Lucerna sloužit,“ řekl Forbesu Drbal ze skupiny BTL. Havlová podle něj Lucernu dál povede.

BTL už podobným způsobem zachránila jinou budovu: Městskou spořitelnu v Karlových Varech. Impozantní secesní dům firma během pandemie koupila a otevřela pro kulturní a umělecké účely, připomíná Forbes.

Lucernu postavil Vácslav Havel, dědeček pozdějšího prezidenta Václava Havla a jeho bratra Ivana. Po roce 1948 byla znárodněna, v roce 1992 palác dostali zpátky v restituci Václav a Ivan Havlovi. Následovaly spory, po kterých soudy rozhodly, že celá budova patří ženě Ivana Havla Dagmar Havlové.

Jde o unikátní budovu, která se začala stavět v roce 1907 a původně se měl v útrobách komplexu nacházet i zimní stadion.

Dokončení se však Lucerna dočkala až v roce 1921, stavba trvala čtrnáct let kvůli technickým i finančním obtížím a první světové válce. Součástí nové přístavby byly i kanceláře a byty, bydlela zde například automobilová závodnice Eliška Junková.

Palác se ihned po otevření stal symbolem pražského kulturního života. Konaly se zde plesy, taneční lekce, koncerty, sportovní akce, včetně například turnajů s legendárním Gustavem Frištenským. V dnešním Lucerna baru fungoval kabaret, ve kterém hrával Vlasta Burian, Karel Hašler nebo Voskovec s Werichem.

29. prosince 2020