Ministerstvo financí údaje o maržích monitoruje od pondělí. Ministerstvo v první analýze srovnávalo vývoj cen paliva s cenou na burze. Dál hodlá prověřit vývoj cen v celém distribučním řetězci. Podrobnější data bude mít úřad ve čtvrtek.
Ministerstvo obdrželo podrobná data o totemových cenách od jednotlivých čerpacích stanic za dobu od 15. února. Celkem analyzovalo data od 2 530 čerpacích stanic a 558 provozovatelů.
Ceny pohonných hmot skokově rostou od 28. února, kdy Izrael a USA letecky zaútočily na Írán. Konflikt mimo jiné ochromil dopravu v Hormuzském průlivu, což vedlo k výraznému růstu cen ropy. Průlivem běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy a zemního plynu.