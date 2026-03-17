Marže u pump jsou na obvyklé úrovni, ukázala analýza ministerstva financí

Autor: ,
  17:25aktualizováno  17:25
Ceny pohonných hmot u čerpacích stanic se podle prvních analýz ministerstva financí vyvíjejí v souladu s cenami na burze. Rozbor údajů od prodejců pohonných hmot neukazuje, že by si prodejci po začátku konfliktu v Íránu radikálně měnili své marže, uvedl resort.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Ministerstvo financí údaje o maržích monitoruje od pondělí. Ministerstvo v první analýze srovnávalo vývoj cen paliva s cenou na burze. Dál hodlá prověřit vývoj cen v celém distribučním řetězci. Podrobnější data bude mít úřad ve čtvrtek.

Ministerstvo obdrželo podrobná data o totemových cenách od jednotlivých čerpacích stanic za dobu od 15. února. Celkem analyzovalo data od 2 530 čerpacích stanic a 558 provozovatelů.

Ceny pohonných hmot skokově rostou od 28. února, kdy Izrael a USA letecky zaútočily na Írán. Konflikt mimo jiné ochromil dopravu v Hormuzském průlivu, což vedlo k výraznému růstu cen ropy. Průlivem běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy a zemního plynu.

Vstoupit do diskuse

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.