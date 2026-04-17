Paliva po otevření Hormuzu rychle zlevní, návrat k normálu ale potrvá, míní analytici

Írán v pátek oznámil, že v souladu s příměřím v Libanonu je průliv zcela otevřen všem obchodním plavidlům. Ceny ropy na světových trzích v reakci na to prudce klesají. Severomořská ropa Brent kolem 15:30 SELČ odepisovala deset procent pod 89,50 dolaru za barel.
Pokud bude otevření Hormuzského průlivu trvalé a bez dalších podmínek, lze podle hlavního ekonoma XTB Pavla Peterky očekávat další pokles cen ropy i pod 80 dolarů za barel. V návaznosti na zlevnění ropy by tak měly klesnout i ceny pohonných hmot. Návrat cen na předválečnou úroveň ale bude podle Peterky trvat dlouhé měsíce. „Pokles cen v případě otevření průlivu přijde v řádu dní. Zpočátku bude pokles cen líný a postupně zrychlí s tím, jak budou vyrážet tankery s ropou z Blízkého východu,“ popsal Peterka.
Zároveň ale upozornil, že případný pokles cen ještě mohou zpomalit výsledky auditu škod na ropné infrastruktuře zemí Perského zálivu. „V případě Trumpovy otočky, kterou nelze v žádném případě vyloučit, může navíc Írán opět hrozit ostřelováním lodí a Hormuz znovu uzavřít. Cena ropy by pak stoupala zpět ke stovce za barel. Prostor pro pokles cen pohonných hmot by zmizel. V krajním případě by přišel opětovný růst,“ podotkl Peterka.
Otevření průlivu přineslo podle analytika Purple Trading Petra Lajska na ropný trh okamžitou úlevu, která se velmi rychle odrazila v ceně ropy. „Trh reagoval přesně na to, co bylo klíčové – návrat průchodnosti jedné z nejdůležitějších energetických tepen světa,“ vysvětlil.
Připomněl, že před konfliktem proplouvalo průlivem kolem 130 lodí denně, ve čtvrtek to bylo jen kolem 20 a od začátku války pouhých 279. „To už nebyl jen psychologický problém, ale reálné omezení fyzických dodávek. Největší napětí se přitom začalo objevovat u leteckého paliva, kde Evropě hrozil citelný nedostatek, což by mělo přímé dopady na dopravu i logistiku,“ řekl Lajsek.
Současná situace se tak podle něj promítne do tuzemských cen pohonných hmot téměř okamžitě prostřednictvím vládních cenových stropů, které se počítají z aktuálních cen na burze. „V příštím týdnu by tak mohla nafta i benzin zlevnit i o jednotky korun na litr,“ předpokládá Lajsek.
Upozornil také, že situace na Blízkém východě i přes páteční zprávy zůstává velmi křehká. Návrat exportu z regionu do plného normálu proto podle něj může trvat měsíce. „Trh si tak sice rychle oddechl, ale část rizikové přirážky v ceně ropy pravděpodobně zůstane. Výsledkem je kombinace rychlé úlevy a přetrvávající nejistoty,“ dodal Lajsek.
Hormuzský průliv, kterým běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG), uzavřel Írán v reakci na americko-izraelské údery na konci února. Znovuotevření průlivu bylo jednou z podmínek amerického prezidenta Donalda Trumpa pro ukončení konfliktu.