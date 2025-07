Koncem června pohonné hmoty během dvou týdnů zdražily zhruba o korunu vlivem růstu cen ropy kvůli vojenskému konfliktu mezi Izraelem a Íránem. Ceny tak vystoupaly na nejvyšší úroveň za zhruba dva měsíce. Od začátku července benzin zlevnil asi o 40 haléřů, cena nafty naopak lehce stoupá. Benzin je nyní o 4,40 koruny na litru levnější než před rokem, za naftu tehdy motoristé platili o 3,77 Kč na litru více.

Vývoj cen nafty je podle analytika Purple Trading Petra Lajska aktuálně opačný než vývoj ropného trhu. Zatímco ropný trh se stabilizoval a nedostatek ropy nehrozí, u nafty je to naopak. „Evropa je totiž po sankcích na Rusko stále více závislá na naftě dovezené z USA. Tam se však rafinérie nyní soustředí primárně na benzin a nafty tak může být nedostatek. I díky tomu tak nyní ceny nafty rostou více než u benzinu a také nereflektují vývoj na ropném trhu,“ podotkl Lajsek.

Nejlevnější benzin natankují řidiči v Ústeckém kraji, kde je litr v průměru za 33,25 Kč. Nafta je nejlevnější v Jihočeském kraji, litr tam prodávají průměrně za 32,72 Kč. Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 34,93 Kč. Nafta se tam tankuje za 34,52 Kč za litr.

Ceny by se neměly výrazně měnit

V dalším týdnu je podle Lajska možné vzhledem k cenovému vývoji na burze pohonných hmot očekávat další stagnaci cen benzinu a mírný růst cen nafty. Zatím však nehrozí, že by nafta svou cenou dohnala benzin.

„V následujících dnech nečekám výrazné pohyby v cenách pohonných hmot. Cena ropy by měla zůstat stabilní, pokud se nezačnou opět výrazněji projevovat geopolitické faktory. Poptávka je blízko letošního vrcholu a udržet současné ceny ropy by vzhledem k rostoucím zásobám mohlo být stále obtížnější. Vzhledem k rostoucím maržím rafinérií u nafty by cena tohoto paliva mohla v příštím týdnu opět růst rychleji než v případě benzinu, kde jsme svědky stability marží. Cenový nárůst by však nemusel být nijak výrazný. Mohl by se pohybovat do 20 haléřů na litr,“ doplnil analytik XTB Jiří Tyleček.

Česká republika si podle Tylečka i nadále drží pozici jedné z cenově nejdostupnějších zemí v oblasti pohonných hmot v rámci celé Evropské unie. Nafta je podle nejnovějších dat Evropské komise v Česku třetí nejlevnější v EU - levněji ji natankují jen řidiči v Bulharsku a na Maltě. Nejvyšší ceny nafty evidují naopak v Dánsku, Irsku a Nizozemsku. Benzin je v Česku osmý nejlevnější mezi zeměmi EU. Mezi levnější země se dostalo Švédsko, které je spojeno spíše s vyššími cenami pohonných hmot. Na opačném konci žebříčku jsou Dánsko, Nizozemsko a Finsko.