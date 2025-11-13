Z Paříže do Berlína vyjede nový noční vlakový spoj. Nahradí rakouský Nightjet

Autor: ,
  16:30aktualizováno  16:30
Z Paříže do hlavního města Německa bude od března 2026 jezdit nový přímý vlakový spoj. Nizozemský vlakový dopravce European Sleeper to oznámil ve středu. Noční spoj bude jezdit v úterý, čtvrtek a pátek z pařížského nádraží Gare du Nord a z berlínských nádraží Hauptbahnhof a Ostbahnhof v pondělí, středu a pátek.
Noční vlak European Sleeper (26. května 2023)

Noční vlak European Sleeper (26. května 2023) | foto: ČTK

Noční vlak European Sleeper (26. května 2023)
Noční vlak European Sleeper (26. května 2023)
Noční vlak European Sleeper (26. května 2023)
Noční vlak European Sleeper (26. května 2023)
7 fotografií

„Máme 12 až 14 vagonů, které budou jezdit výhradně do Berlína, s kapacitou 600 až 700 cestujících,“ řekl zakladatel European Sleeper Chris Engelsman. European Sleeper plánuje na trati zastavovat i v Bruselu, detaily ohledně trasy a jízdního řádu ale musí ještě upřesnit se správci infrastruktury v Belgii, Francii a Německu, píše web The Guardian.

Ve vlacích zatím nebude fungovat jídelní vůz. „Rádi bychom ho měli, ale z pohledu zisku jde o výzvu, navíc bychom potřebovali konkrétní typ vozu. Náklady na pronájem tohoto vozu a personál jsou velmi vysoké,“ řekl Engelsman.

Společnost European Sleeper zahájila provoz v květnu 2023 na trase z Berlína do Bruselu a o rok později trasu prodloužila do Drážďan a Prahy. Společnost přepravila více než 230 000 cestujících ve více než 750 nočních vlacích. Někteří si ale na European Sleeper stěžují kvůli technickým problémům a zpožděním.

Na trase Berlín–Paříž jezdil už od konce roku 2023 přímý noční vlak provozovaný rakouskými drahami ÖBB. Dopravce ale v září oznámil, že tuto linku Nightjet společně s nočním spojem mezi Paříží a Vídní od prosince ruší. To podle listu The Guardian zasadilo ránu renesanci nočních vlaků na kontinentu.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.