Pro maminku a dva syslíky. Partners Banka nabízí balíček pro celou rodinu

David Kučera,

finanční poradce společnosti Partners

V čem obecně vidíte výhody účtu Pro rodinu od Partners Banky? Je to přehledná správa rodinných financí. Jednoduché přeposílání peněz mezi účty pouhým přetažením, nastavování limitů pro jednotlivé účty a karty, okamžitý přehled o aktivitách dítěte na účtu. Děti např. vidí, jak jim rodiče spoří v penzijním spoření nebo jak rostou jejich investice. Má účet nějaké výhody oproti podobným účtům konkurence? Systém odměňování. Lze přednastavit aktivity, které se rodič rozhodne odměnit, jako je třeba mytí nádobí, vynesení odpadu apod. Když je dítě splní, odklikne si je v aplikaci, rodič vše potvrdí a provede se platba. Jednoduché a motivující. Může to pár drobnými hezky doplnit kapesné. Proč dětem založit dětský účet? Doporučil byste to rodičům? Učí děti pracovat s penězi a finanční gramotnosti. Dětský spořicí účet je lepší než prasátko – vidí, že peníze můžou pracovat samy. Budou mít jednoduchou a hravou aplikaci pro správu financí. Bude to bavit jak rodiče, tak děti. A výběr obrázku na platební kartě to ještě umocní.