Měli jsme možnost vymyslet si i čísla účtů, říká klient Partners Banky

Proč jste se rozhodl přejít k Partners Bance? Čím vás nalákala?

Mám kamaráda finančního poradce, kterému věřím – a zatím jsem se nikdy nezklamal. Ten nám služby Partners Banky doporučil s tím, že budeme jedni z prvních. Měli jsme možnost vymyslet si i čísla účtů. Řekli jsme si, že to rádi vyzkoušíme, a tak pomalu přeskakujeme z našich bývalých účtů. Děláme to postupně, takže když nějaká služba vypadne, tu novou už řešíme přes nové účty. Přešli jsme asi před čtyřmi měsíci a zatím jsme absolutně spokojení. Vyhovuje nám transparentnost a informovanost. U konkurence jsem si třeba čtyřikrát nastavoval, aby mi chodily esemesky ohledně příchozích a odchozích plateb, a v životě nic nepřišlo. Tady jsem nic nastavovat nemusel a automaticky vše chodí, což mi dává velký přehled. Takže kdybych třeba ztratil kartu a někdo si díky ní udělal nákup do pětistovky bez PINu, hned mi to pípne. To se mi líbí.

Jak jste zmínil, změna proběhla na popud vašeho kamaráda – finančního poradce. S čím dalším vám ještě pomohl?

Jiří Kubík, jak se kamarád jmenuje, nám zabezpečuje úplně vše: máme přes něj hypotéku, plán financování, udržitelnost, investiční fondy i pojištění. Takže pokud řeším něco ohledně financí, vždy oslovím jeho. Když potřebuje naopak pomoci on s elektřinou, poradím já jemu nebo za ním zajedu. Partners Banku nám doporučil právě on, protože jsme jeho stálí zákazníci a on ví, že ode mne dostane upřímnou zpětnou vazbu.

Se službami jste tedy zatím spokojený?

Zatím ano. Vím jen, že měli nějaký problém s QR kódy pro Android, který jsem nahlásil a brzy to fungovalo bez problémů. Nebylo to nic limitujícího. Když posílám peníze na jiný účet, dorazí tam vždy hned. Nevím, jak to teď mají ostatní banky, ale tady je ta rychlost opravdu dobrá. U bankovní aplikace jsem zatím žádné výpadky nezaznamenal. Za mne tedy spokojenost.

U Partners máte všechny finance v jedné aplikaci. Jak vám to vyhovuje?

Je to velká výhoda. Kdykoliv něco potřebuju, smlouvy, dokumenty k hypotéce a podobně, mám to na jednom místě a vždy po ruce.

Co vám ještě na aplikaci Partners vyhovuje?

Kamarád mi nyní doporučil virtuální karty na jedno použití. Když třeba nakupuje na nějakém pochybném online shopu, platí právě touto kartou. To se mi zalíbilo a mám v plánu to vyzkoušet.

Jaký byl hlavní důvod přechodu k nové bance. Byl jste s tou předchozí nespokojený?

Dá se říct, že ano. Já nejsem typ člověka, který by hned přeskakoval kvůli nějaké drobnosti. Každý rok přecházet k jiné bance? Takový střelec nejsem. U té mé předchozí, kde stále ještě mám druhý účet, ovšem některé věci prostě nefungovaly. Ani to by ale pro mne nebyl impulz k tomu, abych vyrazil do jiné banky a ptal se, jaké to tam mají. V tomto odvětví se moc neorientuju, takže by mi ti pánové stejně mohli cokoli napovídat a na něco mě utáhli. U mne byla prostě zásadní důvěra ve zmíněného kamaráda-poradce. Mohu mu dát upřímnou zpětnou vazbu a on s tím pak bude dál pracovat.

Využíváte účet pro dva. S kým ho sdílíte?

Máme ho se ženou. Koupili jsme dům a v rámci rekonstrukce zvedali střechu. Na to máme hypotéku. Tu máme samozřejmě na účtu banky, která nám ji poskytla, ale zde si na společném účtu vedeme účetnictví. Jednotlivé položky tu lze dobře komentovat a dá se podle toho zpětně i dobře vyhledávat. Teď jsem třeba nakoupil vruty, tak jsem napsal „4 500 vruty“ – je to tam a dá se to dobře najít. A manželka to dobře vidí. Protože, co si budeme povídat, kdybych měl peníze jen na svém účtu, tak si občas koupím nějakou ptákovinu. Je to tedy i takový můj osobní hlídáček.

Máte tak účet pro dva primárně kvůli výdajům na stavbu?

To ne. Byl to jen příklad, protože u nás má stavba nyní prioritu. Když jeden z nás jede nakoupit, bere na to peníze ze společného účtu. Každý však stále máme svůj účet, kam nám chodí výplaty. Ačkoli já už pomalu se svým osobním přecházím k Partners. Nevidím důvod, proč mít dvě banky. Možná si ten druhý účet nechám pro platby na pochybných webech.

Narážíte na to, že služba umožňuje mít sdílený účet a u toho i svůj soukromý?

Přesně tak. Každý máme dvě karty. Jednu ke svému soukromému účtu a druhou ke společnému. Celkem tam tedy máme tři účty. A ještě si budeme zakládat spořicí. U karet ke společného účtu mají navíc docela pěknou vychytávku, protože na jedné máme napsáno LO a na druhé VE. Podle toho si je poznáme. Je to ptákovina, ale milá.

Jiří Kubík, finanční poradce společnosti Partners V čem obecně vidíte výhody účtu pro dva od Partners Banky?

Výhod je několik. Pro rodinu platící společné výdaje je to luxus. Oba vidí vše, a v jedné aplikaci navíc i svůj běžný účet a spořicí účty. Rychlost přesouvání peněz v rodině je maximální. Vše funguje skvěle, a navíc tu není žádný disponent, oba jsou vlastníci. Má služba nějaké výhody oproti podobným službám konkurence?

Právě to, že vlastníky jsou oba. Navíc sdílení v jedné appce s běžnými účty (kterých nyní může být klidně více) prostě nikdo nemá. A s dětskými účty a náhledy na celé portfolio je to prostě pecka.

To je pro manžele příjemně udělané...

Za mě ano. I aplikace je fajn, nijak mne nebombarduje miliony oznámení každý den. Prostě user-friendly. Graficky je apka hezky zpracovaná, nic nekřičí, k ničemu mě nenutí. Já nejsem v bankovnictví kdovíjak náročný uživatel: přeposlat, udělat QR kód, zaplatit, podívat se na historii. To vše tam funguje a nic víc k životu nepotřebuji.

Už jste zmínil, že součástí účtu je i sdílené spoření. Takže o něm uvažujete?

Určitě. Jediné upozornění, které nám od Partners Banky chodí, je měnící se procentuální část na spořicím účtu. Co jsem koukal, většinou to bylo o nějaké procento víc než jinde. A protože nám nyní leží nějaké nevyčerpané peníze, přemýšlíme, že bychom je dali sem, případně je odtud přehazovali na společný účet.

Tváří banky se stal zpěvák Pokáč. Měly reklamy a jeho písně nějaký vliv na vaše rozhodování?

Na mne tohle nemá žádný vliv. Jednu dobu jsem dělal promotéra, takže tak trochu tuším, jak mají reklamy fungovat. Myslím, že to tak dnes má hodně lidí. Žijeme v době, kdy člověk nějakou známou osobu buď miluje, nebo nesnáší. Když přijdu do hospody, kde je puštěná televize a na obrazovce se někdo známý mihne, hned se ozve někdo, kdo tu danou osobnost z nějakého důvodu nesnáší. A je to pak jen hejt, hejt, hejt. Jen proto, že ten člověk zastává nějaký jiný názor nebo byl třeba v politice. Tahle doba nás hrozně rozděluje na barikády a to mě trochu mrzí. Podle toho totiž pak lidé reagují.

Takže na mne nějaká známá osobnost vliv rozhodně nemá. Reklama vliv mít může, ale jestli je v ní plešatej kojak, kterého nikdo nezná, nebo Pokáč? To je mi úplně jedno. Když je to ještě zpěvák a ten spot má hlavu a patu, proč ne.

Je ještě něco, co byste chtěl ke službám Partners Banky dodat?

Asi ne. Je to pro mne nástroj, kterému nemám co vytknout. Takové věci já vyhledávám: když mne to do ničeho nenutí a když to funguje. To je úleva. Skype či facebook jsou poslední dobou plné nějakých nabídek, což mne úplně odrazuje. I z minulé banky mi neustále chodí nějaká upozornění, že bych mohl toto nebo tamto. Já přitom když něco potřebuju, prostě si to sám najdu.