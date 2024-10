Jako když si koupíte iPhone. Mobilní aplikace Partners je návyková

Mít o všem přehled a ke všemu přístup. Takový pohled na rodinné finance mají Leoš a Jan, partnerská dvojice sedmatřicátníků žijící nedaleko Brna. Oba pracují ve financích a společně vychovávají Leošovu desetiletou dceru. U Partners Banky si zřídili balíček účtu Pro rodinu. Každý z nich tak má svůj běžný účet včetně spořicího, dále společný sdílený i spořicí účet a jeden dětský. „Líbí se mi, že jsme v něm oba uvedeni jako majitelé, a nikoli jako jeden majitel a jeden disponent. Vedle společného účtu máme pak ještě každý svůj účet, ovšem tento společný používáme pro veškeré rodinné výdaje,“ popisuje Leoš.

ADVERTORIAL

Na společný účet tedy každý z nich pravidelně posílá určitou sumu. „Já se primárně starám o náklady rodiny a partner primárně spoří. Každý tedy na společný účet nalijeme svoji část a poplatíme, co máme, včetně hypotéky. Zbytek pak posíláme do investic a na spoření. Oba tak máme perfektní přehled o tom, jak si v rodině finančně stojíme,“ pochvaluje si Leoš.

Výhody sdíleného účtu doporučuje i Jan: „Před časem jsem zrovna řešil s tetou, že po úmrtí strejdy neví, co má kde platit. Některé rodiny to tak prostě mají: jeden řeší finance a druhý třeba domácnost. Pak se jednomu z nich něco stane, a druhý najednou neví, zda odcházejí peníze na hypotéku, na pojistky, na cokoli,“ popisuje. „V tom je tento účet dobrý, protože oba dva do něj vidí a mají k němu přístup. Takže jakmile je druhý třeba v nemocnici či se prostě jen nedostane k internetu, může tam ten první vejít a dané kroky za něj udělat,“ pokračuje Jan.

Společný účet kryje záda

Párům tedy doporučuje, aby každý z nich měl nejen své vlastní hromádky, ale aby společné záležitosti řešili ze společného účtu. „Pokud ta dvojice spolu něco tvoří, dává takový postup smysl a zároveň kryje záda, kdyby se něco stalo. Samozřejmě když chce manželka koupit manželovi nějaký dárek, nemůže to udělat ze společného účtu. Pro sdílené platby je to ale důležité. Takže i když se jeden z páru o finance nestará, může se na ně kdykoli podívat,“ shrnuje Jan.

„Do budoucna se navíc v rámci aplikace chystá takzvaná chytrá bilance, která vám ukáže, kolik jste utratili za energie, kolik za restaurace a tak dále. Pak si s partnerem dokážete rychle vyhodnotit, kam vaše peníze tečou,“ těší se na další novinky Leoš. „V dnešní době je opravdu dobré mít o tom přehled. Jako za finančním poradcem za mnou chodí lidé, kteří zbytečně utrácejí, a přitom vůbec nevědí za co. Když si pak nad to sedneme, často se až diví. Taková služba jim to přitom velice rychle pomůže odhalit,“ shrnuje.

Spoření pod společnou kontrolou

Leoš se svým partnerem vedle sdíleného účtu u Partners Banky využívá i sdílené spoření. „Na svém účtu si nechávám nějaký základ, co potřebuji na podnikání, a zbytek přesunu na spořicí účet. Tam se ty peníze snažíme držet. Je pro nás důležité, že tam oba ty peníze vidíme a zároveň k sobě máme důvěru, ať si tam každý vybírá, na co potřebuje,“ popisuje Jan. „Úrok zde sice budou snižovat, ale aktuálně je jeden z nejvýhodnějších na trhu, a hlavně – směrem nahoru není zastropovaný,“ navazuje Leoš.

Motivace na dětském účtu

Svůj vlastní účet, kam jí chodí kapesné, má v rámci rodinného balíčku i desetiletá dcera. Partners zde v rámci mobilní aplikace umožňuje funkci úkolů. Rodiče tak mohou dětem stanovit různá zadání a výši odměny. „Usoudili jsme, že je dobré, když dítko přijde ze školy, uklidí kuchyň, myčku, boty, svoje věci či třeba pokojíček, udělá úkoly a pak má volno. Zadáme termín a to, kolik za to dostane. Když má úkol splněný, odfajfkuje si ho a mně to následně vyskočí v aplikaci. Když vše potvrdím, dceři to z účtu pinkne danou částku,“ vysvětluje Jan a dodává, že dcera sama časem uznala, že s domácím pracemi bude pomáhat automaticky bez nároku na odměnu. V mobilní aplikaci si ale dále může třeba stanovit své spořicí cíle, a pomalu si tak střádat peníze třeba na nový mobil.

Mobilní aplikace Partners je vůbec velkou předností této společnosti. Oba muži si ji nemůžou vynachválit především proto, že jako jediná bankovní aplikace umožňuje naráz sledovat jakékoli produkty jakékoli banky. „Měl jsem i další banky. Všechny jsem si do aplikace Partners naimportoval a všechny své účty zde provázal. Vidím tedy všechny platby i zůstatky. Mám zde přehled úplně o všem: o pojistce na auto, o podílových fondech…“ přitakává Jan a dodává, že se zde nyní chystá dokonce i ovládání účtů ostatních bank, takže v aplikaci Partners bude moci nejen sledovat stavy svých dalších účtů, ale i s nimi aktivně nakládat. „Jakmile se toto stane, už se do aplikací dalších bank asi ani nebudu přihlašovat,“ přiznává.

Spolu s Leošem je na aplikaci oslovila též funkce „drag and drop“. „Tedy že si mezi běžným a spořicím účtem přesouvám peníze pouhým pohybem prstu,“ vysvětluje Leoš. „Je to jako s produkty firmy Apple: jednou si koupíte iPhone, pak iPad, Mac, iCloud, iTunes… Prostě pak už nepotřebujete nikam jinam, když vše zařídí jedna aplikace,“ shrnuje unikátnost bankovní aplikace Jan.

Leoš ještě upozorňuje na možnost využití takzvaných virtuálních karet pro bezpečné platby. „Například pro různé bookingy, aby naše data nebyla zneužitelná. Jednou zaplatím, karta se uzavře a vydá se znovu s novým číslem a novým CVV kódem,“ vysvětluje Leoš. „Naopak klasické plastové karty už v dnešní době skoro nevyužíváme. Partners Banka je ovšem nabízí v pěti designech, takže si je můžete podle účtů krásně rozdělit,“ uzavírá.