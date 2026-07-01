Balíčky ze třetích zemí do deklarované hodnoty 150 eur (asi 3 638 korun) putovaly dosud do EU bez cla. Od 1. července se to ale mění. Evropská unie zavedla paušální clo, které je prodraží. I když je opatření platné i například pro zásilky z Ruska či USA, nejvíce postihne ty z Číny. Právě ony totiž tvoří přes 90 procent celého objemu malých zásilek.
EU se tak chce bránit přílivu levného a často nekvalitního zboží, který deformuje hospodářskou soutěž a přináší výrobcům a prodejcům z EU nepřiměřenou konkurenci.
Kolik je paušální clo?
Paušální clo je stanovené na tři eura, tedy zhruba 73 korun. Neplatí se ani za celý balíček, ani za každý kus zboží v něm. Tři eura musí kupující uhradit za každou celní položku, tedy za každý druh zboží. „Ponožky, zahradní trpaslík a náhradní díl na vysavač v jednom balíčku představují tři různé položky a clo tak činí devět euro. Několik kusů stejného zboží naproti tomu tvoří jedinou položku a paušální clo bude tři eura,“ vysvětluje Jaroslav Kuba ze společnosti Rödl.
Paušální clo
K částce je třeba přičíst ještě DPH 21 procent, což podle něj prodraží malé balíčky s aspoň dvěma druhy zboží v součtu o více než 200 korun.
Jak se platí paušální clo?
Paušální clo se platí zpravidla již při objednávce, částka by měla být zahrnuta mezi položky v nákupním košíku. Velké platformy, jako Temu, Shein či Aliexpress, jsou na novou legislativu připravené a clo již do svých systémů zahrnuly.
Problém může nastat v případě nákupu přes menší web, anebo tehdy, když zboží bylo objednané dlouho před 1. červencem, ale zpozdilo se. Rozhodující totiž není den objednávky či zaplacení zboží, ale den, kdy zásilka překročí hranice EU. V některých případech tak bude clo zákazníkům zpětně vyměřeno.
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Kdo odpovídá za clo?
Za zaplacení cla nese odpovědnost přepravce, který ho ale přirozeně neplatí ze svého, ale účtuje si ho na konečném zákazníkovi. Pokud zboží dorazí do České republiky a clo není uhrazeno, může českému zákazníkovi přijít další účet: doplatek za clo.
Tuto „účtenku“ vystaví kupujícímu přepravce, tedy Česká pošta nebo kurýrní služba. Teprve po jejím zaplacení se kupující dočká objednaného zboží.
Výzva k zaplacení
Jak taková výzva k zaplacení vypadá? Například společnost DHL Express se u nižších částek snaží kontaktovat zákazníky pomocí SMS zprávy, případně e-mailu nebo prostřednictvím kurýra při doručování zásilky. „U nižších částek probíhá informování primárně elektronicky a pokud zákazník na výzvu nereaguje, je kontaktován opakovaně,“ řekl redakci generální ředitel DHL Express Česká republika Luděk Drnec.
Kdo by měl pochybnosti o tom, zda SMS nebo e-mail nejsou pokusem o podvod, může kontaktovat přímo oficiální zákaznický servis DHL a ujistit se, že zpráva pochází od nich.
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Co když zákazník clo neuhradí?
Pokud clo není zaplacené, řeší přepravce další postup s odesílatelem – buď mu zásilku vrátí, nebo je zlikvidována. „Tento proces probíhá v řádu dnů, standardně přibližně do dvou týdnů, v závislosti na kapacitách skladů,“ doplnil ředitel Drnec.
Pro zákazníky je důležitá jedna informace: v nenávratnu pak zmizí nejen objednané zboží, ale také peníze, které za něj již zaplatili. Jak odhaduje právník Kuba, požadavek na vrácení peněz bude v takovém případě spíše neúspěšný.
Jaké další poplatky za malé balíčky se musí uhradit?
Paušální clo není jediný poplatek, který čeští (i evropští) zákazníci platí při objednávkách z Číny. Již loni v listopadu zavedla Evropská unie DPH na balíčky do 22 eur, které byly dříve od této daně osvobozené. A v plánu je i další zdražení: manipulační poplatek, zřejmě ve výši dvě eura, který by mohl být připočítáván k zásilkám již letos v listopadu.