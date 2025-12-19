Nejjednodušší možností, jak někomu poslat peníze, je využít převod z účtu na účet. V Česku je to snadné, zádrhel může přijít, pokud posíláte peníze do jiných zemích a v jiných měnách. Další svízel může být spojená s požadavkem adresáta dostat peníze „na ruku“ místo na účet. Jaké jsou lhůty pro převod peněz a kdy nejpozději byste měli platbu zadat, aby došla nejpozději 31. prosince 2025?
Bankovní převod v rámci České republiky
Pokud posíláte peníze na jiný účet v Česku, máte dvě základní možnosti, jak to udělat: standardním převodem nebo okamžitou platbou. V čem je rozdíl?
Standardní bankovní převod v rámci ČR zajistí, že peníze dostane příjemce na účet buď stejný den, nebo ten následující. Na čem to záleží? Rozhodujícím faktorem je tak zvaný cut-off time, čili okamžik v průběhu dne, od kterého banky s příkazem k platbě nakládají tak, jako by byl zadán až následující pracovní den. Banky ho mohou mít nastavený na 12 hodin, ale také na 14:30, navíc jiný může být při zadání platby online a na pobočce.
Jistotu, že peníze dojdou ještě týž den, máte jen u platby zadané v pracovní den dopoledne. Víkendy a svátky se do lhůty „dnes nebo zítra“ nepočítají, takže platbu je třeba provést s dostatečným předstihem.
Letošní 31. prosinec vychází na středu, což je běžný všední den. Platbu pro standardní bankovní převod proto můžete zadat 31. prosince dopoledne. Výjimkou je převod peněz mezi účty stejné banky. Ten probíhá zpravidla tak rychle, jako by šlo o okamžitou platbu.
Okamžitá úhrada je služba, kterou nabízejí jen některé banky. Jejich seznam vede Česká národní banka jako seznam účastníků okamžitých plateb CERTIS. To, jestli peníze dojdou příjemci okamžitě, během několika sekund, závisí nejen na vaší bance, ale i na té jeho. I ona musí být na seznamu CERTIS.
|100
|Komerční banka, a.s.
|300
|Československá obchodní banka, a. s.
|600
|MONETA Money Bank, a.s.
|710
|Česká národní banka
|800
|Česká spořitelna, a.s.
|2010
|Fio banka, a.s.
|2250
|Banka CREDITAS a.s.
|2700
|UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
|3030
|Air Bank a.s.
|5500
|Raiffeisenbank a.s.
|5800
|J&T BANKA, a.s.
|6000
|PPF banka a.s.
|6210
|mBank S.A., organizační složka
|6363
|Partners Banka, a.s.
|8040
|Oberbank AG pobočka Česká republika
|8500
|Multitude Bank, p.l.c.
Vzhledem k rychlosti okamžité úhrady by mělo stačit, abyste peníze poslali pár sekund před půlnocí. Nedoporučujeme se na to spoléhat, i bankovní systémy mohou mít výpadky, jejichž odstranění zabere pěkných pár hodin. I platbu přes službu okamžité úhrady doporučujeme zadat nejpozději 31. prosince 2025 odpoledne, ne až večer nebo v noci.
A ještě jednu věc doporučujeme si ohlídat: na rozdíl od standardního převodu je ten okamžitý omezen výší částky, kterou posíláte. Ze zákona to může být až 2,5 milionu korun, většina bank má ale limit nižší.
Limit pro okamžitou úhradu
V Česku je nejobvyklejší strop pro okamžitou platbu 400 tisíc korun. Má ho například Česká spořitelna, Komerční banka, mBank, Moneta nebo Reiffeisenbank.
Někde je ale ještě nižší, nejpřísnější je v tomto ohledu AirBank, která povoluje okamžité platby jen do výše 50 000 korun. Výjimku mají jen platby na již známé účty, kde je limit 400 000 korun.
Fiobanka má limit stanovený na 100 000 korun.
ČSOB limit stanovený nemá, platí v ní zákonný strop 2,5 milionu. Banka však upozorňuje, že částka se počítá do nastaveného denního limitu.
Peníze poslané poštovní poukázkou
Pro staromilce a lidi, kteří posílají peníze příjemcům bez bankovního účtu, je vhodná platba pomocí poštovní poukázky typu C nebo D. Obě zajistí, že příjemce dostane své peníze v hotovosti, liší se však lhůtou dodání a také cenou, jakou za ně zaplatíte.
Poštovní poukázka typu C vás vyjde na 64 korun (nebo i více, podle posílané částky), standardní doba doručení je ale 25 dní. Tímhle způsobem to do Silvestra nestihnete, na řadu proto přichází dražší, ale rychlejší varianta.
Poštovní poukázka typu D zajistí, že příjemce dostane peníze druhý den po podání. Také si ale za ni připlatíte. Základní cena pro posílání částky do 5 000 korun je 120 korun. Peníze takto můžete poslat nejpozději 30. prosince 2025, záleží ale i na tom, jakou otevírací dobu má „vaše“ pobočka.
Bankovní převod v Evropě SEPA
Pokud posíláte peníze na zahraniční účet, nejlepší možností je využít tak zvanou SEPA úhradu. Je dostupná pouze v zemích EU a Evropského hospodářského prostoru, banka musí tuto službu umožňovat a platit se takto dá jen v eurech. Vaše číslo účtu i číslo účtu příjemce musíte při zadávání uvést ve formátu IBAN.
Jaká je hlavní výhoda SEPA úhrady? Úhrada je převedena na účet banky příjemce následující bankovní den po datu splatnosti příkazu a je připsána ve stejný den ve prospěch účtu příjemce. Nezapomeňte, že den splatnosti může být kvůli cut-off time až den následující po tom, kdy jste podali příkaz! Zadejte proto platbu raději už 29. prosince, případně 30. prosince dopoledne.
Standardní bankovní převod do zahraničí SWIFT
Jinou měnu než euro do libovolné země můžete poslat pomocí standardního převodu, označovaného jako SWIFT platba.
SWIFT
SWIFT je anglická zkratka názvu společnosti Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikaci. SWIFT je zprostředkovatelem všech mezinárodních finančních transakcí mezi bankami.
Při tomto způsobu převodu peněz je důležité, abyste banku příjemce označili správným kódem. Pro SWIFT platby má každá banka svůj specifický tak zvaný BIC kód, který má 8 až 11 míst. Platby pomocí SWIFT dorazí za dva až čtyři pracovní dny.
Úhrady do některých mimoevropských států mají svá specifika, například do USA je vyžadován jiný druh kódu než BIC. Do Turecka zase musíte zadat přesný a úplný účel platby v angličtině. Kanada vyžaduje vyplnění přesné adresy příjemce, i když tento údaj se v online bankovnictví zobrazuje jako nepovinný. Tyto i další zvláštnosti si můžete pro jednotlivé země najít na webu České spořitelny.
Při platbě standardním převodem do zahraničí doporučujeme platbu zadat nejpozději v úterý 23. prosince 2025, aby peníze došly do konce roku.