Vyžádali si občanku, věk ale neověřili. Penny Market dostal maximální pokutu za prodej alkoholu

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  15:07
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Obchodní řetězec Penny Market dostal od České obchodní inspekce maximální pokutu ve výši jednoho milionu korun za to, že opakovaně porušoval zákaz prodeje alkoholu mladším 18 let. Obchod v sedmi případech alkohol prodal figurantům ve věku 15 a 16 let. Šlo o období od loňského února do loňského dubna.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Jiří Benák, iDNES.cz

„Pokutu udělil jihomoravský a zlínský inspektorát,“ uvedl v tiskové zprávě oblastní ředitel Karel Havlíček. Mluvčí řetězce Markéta Smutná uvedla, že prodej alkoholu nezletilým považuje Penny Market za nepřijatelný.

„Jednalo se o tři případy prodeje vodky o objemu půl litru s obsahem alkoholu 37,5 procenta, dva případy prodeje vodky o stejném objemu s obsahem alkoholu 42 procent, jeden případ prodeje Fernetu s obsahem alkoholu 38 procent a jeden případ prodeje vína,“ uvedl Havlíček. Řetězec prodal mladistvým alkohol v sedmi ze 14 kontrolních případů.

Lhostejný postup

Ve všech případech si prodávající vyžádali doklad totožnosti, který nakupující předložili. Nicméně jej nezkontrolovali a alkohol prodali.

„Tento postup hodnotila inspekce jako lhostejný ke kontrole věku, jež spočívala v pouhém formálním splnění povinnosti bez jejího faktického naplnění,“ řekl Havlíček. Při hodnocení inspekce přihlédla i k tomu, že v šesti případech šlo o lihoviny s vysokým obsahem alkoholu a v jednom případě o víno s vyšším obsahem alkoholu.

Podle mluvčí řetězce Markéty Smutné nastala situace, kterou nelze bagatelizovat. „Naším cílem je dále podpořit důsledné a jednotné uplatňování pravidel pro ověřování věku v každodenním provozu. Při jakékoliv pochybnosti o věku zákazníka platí jednoznačný postup, tedy prodej alkoholu odmítnout,“ napsala Smutná.

Inspekce dlouhodobě považuje prodej alkoholu nezletilým za jedno z nejzávažnějších porušení zákona v její dozorové působnosti. „Tento případ ukazuje, že ze strany prodávajících nestačí pouze formálně požádat o doklad totožnosti, ale je nutné skutečně ověřit věk zákazníka. Pokud dochází k opakovanému selhání, navíc v takto vysoké míře, nebudeme váhat ukládat sankce na samé horní hranici zákona,“ řekl Havlíček.

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