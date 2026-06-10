Fortuna chce peníze na expanzi. Vydává dluhopisy až za 1,7 miliardy

„Dluhopisy jsou nabízeny jak institucionálním, tak retailovým investorům,“ sdělil mluvčí Penty Tomáš Weiss serveru Seznam Zprávy, který o dluhopisech informoval. Prodej už začal, úpis mají na starost Česká spořitelna, Komerční banka a sesterská společnost Penta Banka. Mluvčí neupřesnil, jaký je zatím o dluhopisy zájem.
Peníze může Fortuna podle Weisse využít například na financování budoucích akvizic, expanze na nové trhy či dalších strategických investic.
„Fortuna úspěšně realizovala akvizice například v Černé Hoře a Litvě a nadále vyhodnocuje další příležitosti v Evropě i mimo ni,“ uvedl mluvčí. Firma plánuje expanzi i v Asii, zažádala o licenci pro sportovní sázení ve Vietnamu. Zvažuje také trhy v Srbsku či Pobaltí.
Fortuna je nejstarší českou soukromou sázkovou kanceláří. Vznikla v roce 1990. Mezinárodní holding Fortuna Entertainment Group zaměstnává podle svého webu víc než 5 tisíc lidí. Skupina Penta Investments miliardářů Marka Dospivy a Jaroslava Haščáka firmu vlastní od roku 2005.
Média loni informovala o tom, že Penta zvažuje prodej Fortuny, nakonec ale od záměru ustoupila a naopak s hazardní skupinou expanduje. Firma působí v Česku, na Slovensku, v Polsku, Chorvatsku a Rumunsku. Loni ovládla firmu Lob, druhého největšího herního operátora v Černé Hoře.
Podle Seznam Zpráv měla Fortuna loni čistý zisk v přepočtu 1,8 miliardy korun, konsolidované tržby činily 14,2 miliardy Kč.