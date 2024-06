Pracovat déle se vyplatí. Předčasný důchod se vzdaluje, naopak u odloženého se podmínky mírní

Pracovní trh a uplatnitelnost starších ročníků na něm bude v následujících letech výrazně ovlivňovat očekávaná demografická křivka. Zatímco ještě v roce 1950 se pro tehdy narozené počítal věk dožití na necelých 65 let, dnes se díky lepší výživě i dostupnosti lékařské péče dožívají čeští muži v průměru 76, a ženy dokonce 82 let. Za poslední století je to o celých třicet let více.

Spolu s trendem vyššího průměrného věku i snižující se porodností je třeba počítat s tím, že do důchodu se bude odcházet čím dál později: už v roce 2040 budou podle propočtů Českého statistického úřadu osoby starší 65 let tvořit čtvrtinu celkové populace, což znamená čtvrtinu obyvatel země v důchodovém věku.

A tak zatímco muži narození ve zmíněném roce 1950 měli podle České správy sociálního zabezpečení nárok na starobní důchod v 62,5 letech a ženy se dvěma dětmi v necelých šedesáti, dnešní pětapadesátník, narozený v roce 1969, může do důchodu jít až v pětašedesáti, a to bez ohledu na pohlaví nebo počet vychovaných dětí.