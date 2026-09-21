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Důchody stoupnou v průměru o 304 korun. K tomu stát vyplatí penzistům dva tisíce

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  16:37aktualizováno  16:37
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Průměrný důchod vzroste od ledna o 304 korun měsíčně. Rozhodla o tom vláda, která zároveň schválila i jednorázový příspěvek důchodcům ve výši dva tisíce korun. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky má přidání zachovat kupní sílu důchodců a nezatěžovat budoucí náklady systému.

Výši pravidelné valorizace určuje zákonný mechanismus. Od ledna se tak základní výměra důchodu zvýší o 270 korun na 5 170 korun měsíčně. Tuto částku obdrží každý příjemce důchodu stejně.

Vláda zároveň využila zákonnou možnost zvýšit důchody nad tento rámec a schválila růst procentní výměry o 0,2 procenta. U průměrného starobního důchodu tak celkové zvýšení činí 304 korun měsíčně, tedy přibližně 1,4 procenta.

Po valorizaci tak celková výše průměrné starobní penze dosáhne 22 196 korun měsíčně, sdělil Juchelka.

„Debata o penězích navíc pro důchodce není o žádném dárečku. Při samotné valorizaci by průměrný důchod vzrostl přibližně o 1,4 procenta. Přesto očekáváme, že poměr průměrného důchodu k průměrné hrubé mzdě v roce 2027 klesne z 41,9 na 40,2 procenta,“ uvedl ministr práce s tím, že považuje za legitimní na tento vývoj reagovat.

„Proto jsme se v koalici dohodli, že důchodci obdrží jednorázově 2 000 korun navíc. Zároveň jde o odpovědnější řešení vůči státnímu rozpočtu než promítat tuto pomoc do pravidelné měsíční výše důchodu,“ dodal Juchelka.

Zvýšení základní výměry bude mít v roce 2027 dopad na státní rozpočet přibližně 9,2 miliardy korun. Dalších 1,1 miliardy korun představuje zvýšení procentních výměr nad rámec zákonného minima.

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