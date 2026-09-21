Výši pravidelné valorizace určuje zákonný mechanismus. Od ledna se tak základní výměra důchodu zvýší o 270 korun na 5 170 korun měsíčně. Tuto částku obdrží každý příjemce důchodu stejně.
Vláda zároveň využila zákonnou možnost zvýšit důchody nad tento rámec a schválila růst procentní výměry o 0,2 procenta. U průměrného starobního důchodu tak celkové zvýšení činí 304 korun měsíčně, tedy přibližně 1,4 procenta.
Po valorizaci tak celková výše průměrné starobní penze dosáhne 22 196 korun měsíčně, sdělil Juchelka.
„Debata o penězích navíc pro důchodce není o žádném dárečku. Při samotné valorizaci by průměrný důchod vzrostl přibližně o 1,4 procenta. Přesto očekáváme, že poměr průměrného důchodu k průměrné hrubé mzdě v roce 2027 klesne z 41,9 na 40,2 procenta,“ uvedl ministr práce s tím, že považuje za legitimní na tento vývoj reagovat.
„Proto jsme se v koalici dohodli, že důchodci obdrží jednorázově 2 000 korun navíc. Zároveň jde o odpovědnější řešení vůči státnímu rozpočtu než promítat tuto pomoc do pravidelné měsíční výše důchodu,“ dodal Juchelka.
Zvýšení základní výměry bude mít v roce 2027 dopad na státní rozpočet přibližně 9,2 miliardy korun. Dalších 1,1 miliardy korun představuje zvýšení procentních výměr nad rámec zákonného minima.