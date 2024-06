Zmatky kolem reformy penzí? Experti vysvětlili, jak správně spočítat věk dožití a kdy odejdete do důchodu

Je však zřejmé, že ke zmatkům došlo i proto, že ve svých vyjádřeních vláda často a pro laiky srozumitelně neuvádí, jak k němu dospěla. Česká demografická společnost (ČDS) v kostce říká: 21,5 roku strávených v důchodu je průměr, který se počítá z části populace, jež se penze dožije, a nezahrnuje osoby zemřelé předčasně, často i v nízkém věku.

„Dnešní skutečnost vzhledem k dožití 76 let u mužů je vyplácení důchodu po jedenáct roků. U žen, které se dožívají 82 let, je to v průměru 17 roků. Takže tady jsme chtěli vysvětlení po panu ministrovi… Vím, že v tom bude nějaká obezlička, že nám to teď budete vysvětlovat,“ prohlásil poslanec za ANO Jiří Mašek ve středu ve sněmovně krátce předtím, než zákonodárci v prvním čtení vládní návrh schválili.