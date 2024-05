Při odchodu do předčasné penze můžete využít i rentu z penzijka. Jaká to má pravidla?

Do budoucna se to ale zřejmě změní, na penzi vznikne nárok pravděpodobně ještě později. Není proto divu, že počet lidí, kteří chtějí s prací „seknout“ o pár let dříve, než dosáhnou řádného důchodového věku, v posledních letech narůstá.

První možností, která člověka napadne, je odchod do předčasného starobního důchodu. Abyste však na něj dosáhli, musíte v současné době získat alespoň 35 let pojištění. Do budoucna to možná bude 40 let. Navíc je třeba vzít v potaz fakt, že výše předčasného starobního důchodu podléhá tzv. krácení, a to trvale. Jinými slovy, bude vám náležet nižší výše důchodu, než kdybyste do starobního důchodu odcházeli řádně. Také toto krácení by se do budoucna mělo ještě zpřísnit.